Rusya-Çin 2023 ticaret hacmi 240 milyar olarak gerçekleşti

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





Çin ile Rusya arasındaki ticaret 2023 yılı sonunda yüzde 26,3 artarak 240,11 milyar dolara ulaşarak rekor kırdı.





Bu dönemde Çin'den Rusya Federasyonu'na ihracat %46,9 artışla neredeyse 110,97 milyar dolara, Rus mallarının ithalatı ise %12,7 artışla 129,14 milyar dolara yükseldi. İki ülke arasındaki ticaret farkı da 18,17 milyar dolar olarak Rusya lehine oluştu.





2022'de Rusya ile Çin arasındaki ticaret cirosu %29,3 artarak rekor 190,271 milyar dolara ulaşmıştı. Rusya Başbakan Yardımcısı Dmitry Çernyşenko, Rusya ile Çin arasındaki anlaşmaların ulusal para birimi cinsinden oranının neredeyse %92'ye ulaştığını söylemişti.





Bu arada Çin, Rusya’ya yaptığı rekor satışlar sonrası dünyanın en büyük otomobil ihracatçısı haline geldi. Batılı şirketlerin Rus pazarından çıkmasını fırsata çeviren Çin Halk Cumhuriyeti, 2023 yılında Rusya’ya yapılan otomobil ve ağır vasıta ihracatında rekor üstüne rekor kırdı.





Dünya Otomobil Üreticileri verileri göre Çin, 2023 yılında 5,26 milyon araç ihraç etti. Rapora göre Çin otomobillerinin Rusya'ya satışları yıl içinde en az beş kat arttı. Birinciliği Çin’e kaptıran Japonya ise aynı dönemde Çin’den 1 milyon daha az otomobil ihraç etti.