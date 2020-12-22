Samanyolu Haber /Dünya / Berlin, Türkiye'ye yönelik silah ambargosuna karşı /22 Aralık 2020 11:24

Berlin, Türkiye'ye yönelik silah ambargosuna karşı

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Türkiye'ye silah ambargosu uygulanması önerisine karşı olduğunu söyledi. Maas, Türkiye'nin NATO üyesi olduğuna dikkat çekti.

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Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere göre Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Almanya'dan Türkiye'ye yapılan silah ihracatının tümüyle durdurulması önerisini doğru bulmadığını söyledi. Maas, Alman haber ajansı dpa'ya verdiği mülakatta "Stratejik olarak bunu doğru yol olarak görmüyorum" dedi. "Bir NATO ortağına bunu yapmak da kolay değil" diyen Maas, "Zira NATO ortağı Türkiye'nin ABD'den füze alamadığı için kolayca Rusya'dan aldığını bir kez tecrübe ettik" dedi.

Yunanistan, Türkiye ile Doğu Akdeniz'de yaşadığı sondaj krizi nedeniyle Alman hükümetine Ekim ayında bir çağrı yaparak Ankara'ya silah ambargosu uygulamasını istemişti. Durdurulması istenen projeler arasında ThyssenKrupp Marine Systems'in önemli katılımıyla devam eden altı denizaltının montajı da bulunuyor.

Berlin, denizaltı parçalarının ihracına 2009 yılında onay vermişti. Türkiye'nin Ekim 2019'da Suriye'nin kuzeyinde başlattığı Barış Pınarı Harekatı sonrasında ise Alman hükümeti, Türkiye'ye silah ihracatlarını kısıtlama yoluna gitmişti. O dönemden beri Suriye'deki savaşta kullanılabilecek silah ve askeri teçhizat Türkiye'ye temin edilmiyor. Denizaltı parçalarının ihracatı ise devam ediyor.
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