Berlin'de Müslüman Kültür Haftası

Berlin’de Müslüman kültürünü tanıtmak amacıyla gerçekleştirilen Muslimische Kulturwoche’nin (Müslüman Kültür Haftası) bu yıl üçüncüsü düzenlendi





Forum Dialog Derneği ve I-ISIN Derneği’nin düzenlediği organizasyon ile 1 hafta boyunca Müslüman kültürünün çeşitli yönleri tanıtıldı . Bu kapsamda bir çok farklı mekanda sergiler, konserler, okumalar, kitap tanıtımları, konferanslar, interaktif atölye çalışmaları ve çocuklar için gölge ve kukla tiyatrosu düzenlendi.





‘Açık Cami Günü’nde’, farklı camilerde çocuklar için çeşitli etkinliklerin de düzenlendiği proje, ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi görüyor.













Bu yıl 2 Ekim tarihinde başlayan ve 8 Ekim’de sona erecek projeye Berlin Kültür ve Sosyal Uyum Senatörü Joe Chialo da katıldı. Senator Chialo yaptığı açılış konuşmasında, Bu seneki zengin MKW programının oluşmasında 22 kurum katkıda bulundu Müslümanlar arası işbirliği ve diyaloğa katkısı acısından çok önemli olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti; “Bu güzel akşamı sizinle beraber geçirme imkanı bulduğum için çok mutluyum. Kıymetli çabalarından ve Berlin toplumuna katkılarından dolayı proje organizasyon ekibine teşekkür ederim.”



