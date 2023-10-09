Samanyolu Haber /Gündem / Berlin'de Müslüman Kültür Haftası /09 Ekim 2023 09:51

Berlin'de Müslüman Kültür Haftası

Berlin’de “Muslimische Kulturwoche” Projesi ile Müslüman Kültürü Tanıtıldı

SHABER3.COM

Berlin’de Müslüman kültürünü tanıtmak amacıyla gerçekleştirilen Muslimische Kulturwoche’nin (Müslüman Kültür Haftası) bu yıl üçüncüsü düzenlendi 

 Forum Dialog Derneği ve I-ISIN Derneği’nin düzenlediği organizasyon ile 1 hafta boyunca Müslüman kültürünün çeşitli yönleri tanıtıldı .  Bu kapsamda bir çok farklı mekanda sergiler, konserler, okumalar, kitap tanıtımları, konferanslar, interaktif atölye çalışmaları ve çocuklar için gölge ve kukla tiyatrosu düzenlendi. 

‘Açık Cami Günü’nde’, farklı camilerde çocuklar için çeşitli etkinliklerin de düzenlendiği proje, ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi görüyor.



Bu yıl 2 Ekim tarihinde başlayan ve 8 Ekim’de sona erecek projeye Berlin Kültür ve Sosyal Uyum Senatörü Joe Chialo da katıldı. Senator Chialo yaptığı açılış konuşmasında, Bu seneki zengin MKW programının oluşmasında 22 kurum katkıda bulundu Müslümanlar arası işbirliği ve diyaloğa katkısı acısından çok önemli olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti; “Bu güzel akşamı sizinle beraber geçirme imkanı bulduğum için çok mutluyum. Kıymetli çabalarından ve Berlin toplumuna katkılarından dolayı proje organizasyon ekibine teşekkür ederim.”

Proje hakkında daha detaylı bilgiyi https://www.mkw-berlin.de linki üzerinden bulabilirsiniz.
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