Samanyolu Haber /Spor / Beşiktaş Başkanı, kura çekimi sırasında salonda uyuyakaldığı iddiasıyla gündemde /02 Eylül 2023 18:42

Beşiktaş Başkanı, kura çekimi sırasında salonda uyuyakaldığı iddiasıyla gündemde

Sosyal medyada Başkan Ahmet Nur Çebi'nin Konferans Ligi kura çekiminde uyuyakaldığı iddialarına Beşiktaş'tan yanıt geldi.

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Sözcü'de yer alan habere göre Beşiktaş Kulübü, Başkan Ahmet Nur Çebi’nin Konferans Ligi kura çekimi sırasında salonda uyuyakaldığı iddiasıyla ilgili açıklama yaptı.


Geçtiğimiz gün Monako’da düzenlenen kura çekiminde, Beşiktaş’n Konferans Ligi grubundaki rakipleri belirlendi. Sosyal medyada, Başkan Ahmet Nur Çebi’nin kura çekiminin yapıldığı sırada uyuduğunu gösteren bir fotoğraf yayıldı.

Konuyla ilgili olarak resmi açıklama yapan siyah beyazlı kulüp, şu ifadeleri kullandı:

“Başkanımız Ahmet Nur Çebi'nin Fransa'nın Monaco kentinde gerçekleştirilen UEFA Konferans Ligi grup aşaması kura çekimine katıldığı iddiasıyla sosyal medyada paylaşılan görüntüler asılsızdır. Kulübümüzü temsilen kura çekimine Asbaşkanımız Emre Kocadağ katılmıştır.

Taraftarlarımızdan sosyal medyada Kulübümüz ve Başkanımızla ilgili gerçeği yansıtmayan, kasıtlı olarak uzun süreden beri yürütülen bu tür karalama ve art niyetli paylaşımlara itibar etmemelerini önemle rica ederiz.”
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