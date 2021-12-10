Beşiktaş cephesinden Nkoudou açıklaması

Beşiktaş'ın Kasımpaşa deplasmanında sakatlık geçiren Fransız futbolcusu Georges Nkoudou'nun Fransa'da ameliyat olduğu açıklandı.



Kulubün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Futbol Takımımızın Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Kasımapaşa ile oynadığı müsabaka sırasında geçirdiği ayak bileği bağ yaralanması sonucu tedavisi süren futbolcumuz Georges Nkoudou, Fransa'da ameliyat olmuştur. Nkoudou'nun rehabilitasyon sürecine en kısa sürede devam edilecektir.



Georges Nkoudou'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz." ifadeleri kullanıldı.



NKoudou'nun sahalardan 3 ay uzak kalacağı daha önce açıklanmıştı.