Galatasaray UEFA'da yenilgisiz lider olarak turladı

Galatasaray bir sonraki karşılaşmasını Pazartesi günü Sivasspor ile deplasmanda oynayacak.









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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu 6. ve son hafta maçında İtalya'nın Lazio ekibiyle karşılaştı.İki ekibin de birbirine üstünlük kuramadığı mücadelede 41.dakikada sağ kanattan Van Aanholt'un kullandığı köşe vuruşunda kaleye yönelen top yakın direkten döndü. Önce Feghouli sonra Diagne bu topa hamle yaptı ama dokunamadılar.Gruptaki liderliği belirleyecek olan geriye kalan dakikalarda da hiç gol olmadı ve maç 0-0 beraberlikle tamamlandı.Galatasaray, bu sonucun ardından puanını 12'ye çıkararak grubu namağlup lider olarak tamamladı ve bir üst tura yükseldi.Puanını 9'a yükselten Lazio'da Galatasaray'ın ardından grubu ikinci tamamlayarak üst tura çıktı.