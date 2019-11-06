Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi maçı öncesi hocasız kaldı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda oynayacağı Braga maçı için Portekiz'e gitti. Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, geçirdiği ağır grip nedeniyle Braga kafilesinde takımını yalnız bıraktı.





Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu 4. maçında yarın TSİ 23.00’te Municipal de Braga’da Portekiz temsilcisi Braga ile karşılaşacak. Siyah-beyazlılar, deplasmandaki Braga maçı için Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan özel bir uçakla Portekiz’e gitti. Yönetim kurulu üyeleri Kemal Erdoğan ile Fırat Fidan da takımla birlikte yer aldı.





Siyah-beyazlı kafilede ağır gribal enfeksiyon geçiren Teknik Direktör Abdullah Avcı yer almadı. Avcı'nın tedaviye vereceği cevaba göre tıbbı açıdan uygun olması durumunda yarın Portekiz'e gideceği belirtildi. Konuyla ilgili kulüpten şu açıklama yapıldı:





"Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı geçirdiği ağır grip nedeniyle devam eden tedavisini aksatmamak için takımımızın Braga kafilesinde yer alamamıştır. Hocamız, tedaviye vereceği cevaba göre tıbbi açıdan uygunluk verilmesi halinde yarın Portekiz'e gidecektir."





Abdullah Avcı'nın, Braga maçı kadrosuna dahil ettiği 17 futbolcu şöyle:





"Loris Karius, Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu, Necip Uysal, Oğuzhan Özyakup, Caner Erkin, Domagoj Vida, Adem Ljajic, Güven Yalçın, Jeremain Lens, Tyler Boyd, Enzo Roco, Pedro Rebocho, Mohamed Elneny, Umut Nayir, Erdem Seçgin ve Kartal Kayra Yılmaz."