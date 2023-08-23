Beşiktaş yönetimine olağanüstü seçimli kongre çağrısı

Eski Beşiktaş Kulübü Yöneticisi Hasan Arat, siyah-beyazlı kulübün yönetim kuruluna olağanüstü seçimli kongre çağrısında bulundu.



Beşiktaş’ta daha önce bir sonraki seçimde başkanlığa aday olacağını açıklayan Hasan Arat, siyah-beyazlı camianın uzun süredir huzursuz ve endişeli olduğunu, bunun için mevcut yönetimin en kısa zamanda olağanüstü seçim kararı alması gerektiğini ifade etti.



Arat, X sosyal medya platformunda yer alan hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:



“Değerli Beşiktaşlılar, Beşiktaş’ımızda süregelen gelişmeler onarılamaz bir güvensizlik yaratmıştır. Camiamız uzun süredir huzursuz ve endişelidir. Beşiktaş’ımızın, mevcut yönetimle kaybedecek bir günü daha yoktur. Beşiktaş Yönetim Kurulunu, olağanüstü seçimli kongre kararı almaya davet ediyorum. Camiamız müsterih olsun; Beşiktaş’ımızın tüm sorunlarını çözmeye hazırız.”