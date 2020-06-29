Beşiktaş'ın 1986-87 sezonu için yaptığı itirazda karar çıktı

Mesut Bakkal'ın '1986-87 sezonunda Denizlispor'da oynarken Beşiktaş maçı öncesi Galatasaray'dan teşvik primi aldık' açıklamasının ardından Beşiktaş, şampiyonluğun Galatasaray'dan alınarak Beşiktaş'a verilmesi için TFF'ye başvuruda bulunmuştu. Beşiktaş'ın talebi, zaman aşımı nedeniyle reddedildi.





Mesut Bakkal'ın '1986-87 sezonunda Denizlispor'da oynarken Beşiktaş maçı öncesi Galatasaray'dan teşvik primi aldık' açıklamasının ardından Beşiktaş, şampiyonluğun Galatasaray'dan alınarak Beşiktaş'a verilmesi için TFF'ye başvuruda bulunmuştu.





TFF, Beşiktaş'ın söz konusu talebini zaman aşımı nedeniyle reddetti.





TFF Genel Sekreter Kadir Kardaş tarafından yapılan yazılı açıklamada, ''İddia edilen, ihlallerin gerçekleştiğinin iddia edildiği tarihte yürürlükte bulunun disiplin yönetmeliği uyarınca bahsi geçen ihlallere ilişkin bir yıl olarak belirlenen lehen soruşturma zaman aşımı süresinin dolmuş olması nedeniyle şikayete konu kişi ve kulüpler hakkında soruşturma açılmasının hukukun temel prensipleri uyarınca mümkün değildir. Bu nedenle Beşiktaş AŞ'nin talebinin reddine karar verilmiştir'' ifadelerini kullandı.