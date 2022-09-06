Samanyolu Haber /Spor / Beşiktaşlı futbolculara saldıran isme hapis istemi /06 Eylül 2022 20:37

Beşiktaşlı futbolculara saldıran isme hapis istemi

Beşiktaş'ın Ankaragücü'nü deplasmanda 3-2 yendiği maçın sonrasında sahaya girerek futbolculara saldıran isim için hapis cezası istendiği ifade edildi.

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diken.com.tr'de yer alan habere göre MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçında Beşiktaşlı futbolculara tekmeyle saldıran Ankaragücü taraftarı Berkay Ö. hakkında, bir yıldan üç yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Ankara’da Eryaman Stadı’nda oynanan karşılaşmayı siyah-beyazlılar 3-2 kazanarak üst üste üçüncü galibiyetini elde etmiş, çok gergin geçen maçın bitimiyle sahaya giren Berkay Ö. isimli bir taraftar, Beşiktaşlı futbolcu Salih Uçan’a tekme atmıştı.

Gözaltına alınan Berkay Ö., çıkarıldığı mahkemece ‘haftada bir kez kollukta imza atma’ şartıyla serbest bırakılmıştı ama Ankara Batı başsavcılığı serbest bırakılmasına itiraz etmişti.
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