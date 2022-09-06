Samanyolu Haber /Dünya / Tarihi mekanda dondurma yedi 450 avro ceza ödeyecek /06 Eylül 2022 20:43

Tarihi mekanda dondurma yedi 450 avro ceza ödeyecek

Tarihi eserleriyle ön plana çıkan İtalya'da bu değerleri korumak adına yapılan bir uygulama haber konusu oldu.

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İtalya'nın turistik noktalarından birinde tarihi eserin belirlenen kısmının dışında oturarak dondurma yiyen bir turiste para cezası uygulandığı aktarıldı.

diken.com.tr'de yer alan habere göre ABD’li bir turist, İtalya’nın başkenti Roma’daki tarihi bir çeşmenin merdivenlerinde dondurma yedi diye 450 avro (8 bin 119 lira) para cezasına çarptırıldı.

Cumartesi sabah erken saatlerde elinde bira ve dondurmayla 1589’da Battista Rusconi tarafından yapılan Catecumeni Çeşmesi’nin tabanındaki basamaklarda oturan 55 yaşındaki turisti uyaran polis oturduğu yerden kalkmayan adama para cezası uyguladı.

Cuma günü, akşamları çoğu kişinin buluşma noktası olan çeşmenin etrafına bu tür tarihi yapıların etrafında bir şeyler yenip içilmesine dair yasağı anımsatmak amacıyla şerit konulmuştu.
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