Beşli çete doymuyor

Desteksiz bırakılan halk ekonomik krizle boğuşurken kamunun kaynakları beşli çete olarak bilinen şirketlere akıyor. Birçok kamu kurumu adeta beşli çete için seferber edilmiş durumda.

DSİ, Limak’a 92 milyon TL’lik ihale verdi. TCDD, 5’li çetenin işlettiği Ankara YHT Garı’nda kiracı oldu. İGA’nın İstanbul Havalimanı için ödemesi gereken 1,1 milyar avro 20 yıl ertelendi.





