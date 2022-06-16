Samanyolu Haber /Gündem / Dövizde kimlik şartı sınırı arttı /16 Haziran 2022 09:24

Dövizde kimlik şartı sınırı arttı

Döviz alım satımı işlemlerinde vergi kimlik numarası tespitini gerektiren tutar sınırı 3 bin dolardan 5 bin dolara çıktı. Ayrıca, suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi amacıyla kimlik tespiti gerektiren para transferinde ise sınır 10 bin TL artırıldı.

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Banka, özel finans kurumları, posta merkezleri ve yetkili müesseselerce döviz alım-satımı işlemlerinde vergi kimlik numarası tespitini gerektiren tutar sınırı 2 bin dolar artırıldı.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan ve vergi kimlik numarası genel tebliğinde değişiklik yapan tebliğine göre, banka, özel finans kurumları, posta merkezleri ve Türk parası kıymetini koruma hakkında karar kapsamında kurulmuş yetkili müesseselerce döviz alım satımı işlemlerinde vergi kimlik numarası tespitini gerektiren tutar sınırı 3 bin dolardan 5 bin dolara çıkarıldı.

TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE DAİR TEDBİR
Öte yandan, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan bir başka karar da suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine dair tedbirler hakkında yönetmelikte değişiklik yapan karar oldu.

Buna göre, banka ve finans kurumlarınca suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi amacıyla kimlik tespiti gerektiren para transferinde sınır 10 bin TL artırıldı ve 75 bin TL olan söz konusu tutar 85 bin TL’ye yükseltildi.

İlgili yönetmelik hükmü gereğince, yönetmelik kapsamında yükümlü olarak tanımlanan kişi ve kuruluşlar tarafından; herhangi bir işlem tutarı ya da birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplam tutarı söz konusu tutar üzerinde olduğunda müşterileri adına veya hesabına hareket edenlerin kimliğini tespit etme ve işlemin gerçek faydalanıcısının ortaya çıkarılması için gerekli tedbirleri alma zorunluluğu bulunuyor.
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