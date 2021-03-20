Samanyolu Haber /Gündem / Beyaz Saray: Biden Ermeni Soykırımı'nı tanımayı planlıyor /20 Mart 2021 16:48

Beyaz Saray: Biden Ermeni Soykırımı'nı tanımayı planlıyor

ABD Başkanı Joe Biden'ın seçimler öncesinde verdiği Ermeni Soykırımı'nı tanıma sözünü hayata geçirmeyi planladığı öğrenildi.

SHABER3.COM

Kathimerini'ye açıklama yapan bir Beyaz Saray sözcüsü, Biden'ın Birinci Dünya Savaşı sırasında öldürülen Ermeniler ile ilgili Ermeni Soykırımı ifadesini kullanmayı düşündüğünü söyledi.

ABD'de Bob Menendez'in hazıladığı ve 40 senatörün imzaladığı bir mektupta Biden'dan 1915 olaylarını resmen Ermeni Soykırımı olarak tanımasını istedi. 

Senatörlerin imzası olan mektupta, "Daha önce Ermeni soykırımını, soykırım olarak nitelendirmiştiniz. Buna 2020 kampanyanız sırasında Ermeni Soykırımı'nı Hatırlama Günü'nde yaptığınız konuşma da dahil. Şimdi sizden ABD yönetiminin bu korkunç gerçeği tanıdığı açıkça görülsün diye bunu Başkanlık makamında tekrar yapmanız için çağrıda bulunuyoruz" denildi.

Her iki partiden de senatörlerin desteklediği mektup, "1915 ile 1923 arasında Osmanlı imparatorluğu, Ermeni nüfusunu sistematik olarak yok etmeye çalıştı. Bu süreçte 1.5 milyon Ermeni öldürüldü be yüz binlerce kişi evinden oldu" ifadeleriyle devam etti.

2019 yılında Senato'nun oy birliğiyle, Temsilciler Meclisi'nin de büyük çoğunlukla "Ermeni Soykırımı hakkında olguları doğrulayan" tasarılar geçirdiğini ifade eden senatörler, "Kongre bu konudaki duruşunu açıkça gösterdi. Şimdi yürütme de aynı şeyi yapmalı" çağrısında bulundu. 

Mektubun sonunda ise  "Ermeni Soykırımı'nı bir soykırım olarak tanıyın ve bu suç ortaklığı örgüsünü kırın" çağrısı yapıldı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Beyaz Saray: Biden Ermeni Soykırımı'nı tanımayı planlıyor Sonraki Haber >>

Kültür sanat yarışması finalistleri belli oldu

Kültür sanat yarışması finalistleri belli oldu

Yanan kamyonet yürekleri ağza getirdi

Yanan kamyonet yürekleri ağza getirdi

NASA, SLS roketini başarıyla test etti

NASA, SLS roketini başarıyla test etti

Türk gemisi Pakistan'da karaya oturdu

Türk gemisi Pakistan'da karaya oturdu

Bir annenin uyanıklığı çocuğunu kurtardı

Bir annenin uyanıklığı çocuğunu kurtardı

En pahalı motosikletleri 2 dakikada böyle çaldılar

En pahalı motosikletleri 2 dakikada böyle çaldılar

Turist taşıyan helikopter böyle düştü

Turist taşıyan helikopter böyle düştü

Biden uçağın merdivenlerinde düştü

Biden uçağın merdivenlerinde düştü

Gergerlioğlu, Meclis'te beklemeye devam ediyor

Gergerlioğlu, Meclis'te beklemeye devam ediyor

Havai fişek dolu evde patlama

Havai fişek dolu evde patlama
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:24:59