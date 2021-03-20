Beyaz Saray: Biden Ermeni Soykırımı'nı tanımayı planlıyor

Kathimerini'ye açıklama yapan bir Beyaz Saray sözcüsü, Biden'ın Birinci Dünya Savaşı sırasında öldürülen Ermeniler ile ilgili Ermeni Soykırımı ifadesini kullanmayı düşündüğünü söyledi.







ABD'de Bob Menendez'in hazıladığı ve 40 senatörün imzaladığı bir mektupta Biden'dan 1915 olaylarını resmen Ermeni Soykırımı olarak tanımasını istedi.





Senatörlerin imzası olan mektupta, "Daha önce Ermeni soykırımını, soykırım olarak nitelendirmiştiniz. Buna 2020 kampanyanız sırasında Ermeni Soykırımı'nı Hatırlama Günü'nde yaptığınız konuşma da dahil. Şimdi sizden ABD yönetiminin bu korkunç gerçeği tanıdığı açıkça görülsün diye bunu Başkanlık makamında tekrar yapmanız için çağrıda bulunuyoruz" denildi.





Her iki partiden de senatörlerin desteklediği mektup, "1915 ile 1923 arasında Osmanlı imparatorluğu, Ermeni nüfusunu sistematik olarak yok etmeye çalıştı. Bu süreçte 1.5 milyon Ermeni öldürüldü be yüz binlerce kişi evinden oldu" ifadeleriyle devam etti.





2019 yılında Senato'nun oy birliğiyle, Temsilciler Meclisi'nin de büyük çoğunlukla "Ermeni Soykırımı hakkında olguları doğrulayan" tasarılar geçirdiğini ifade eden senatörler, "Kongre bu konudaki duruşunu açıkça gösterdi. Şimdi yürütme de aynı şeyi yapmalı" çağrısında bulundu.





Mektubun sonunda ise "Ermeni Soykırımı'nı bir soykırım olarak tanıyın ve bu suç ortaklığı örgüsünü kırın" çağrısı yapıldı.