Samanyolu Haber /Gündem / Beyaz Saray’dan Biden-Erdoğan görüşmesi açıklaması: Planda yok ama… /24 Mart 2022 11:18

Beyaz Saray’dan Biden-Erdoğan görüşmesi açıklaması: Planda yok ama…

Beyaz Saray, bugün NATO Zirvesi için Brüksel'de liderlerle bir araya gelecek ABD Başkanı Joe Biden ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın planlanmış bir görüşmesinin olmadığını duyurdu.

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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Biden'ın Brüksel’de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme ihtimali üzerine açıklamalarda bulundu.

Sullivan, bir süredir kamuoyunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Biden’ın ikili görüşmesinin kesin olduğuna dair açıklamalara yanıt verdi. Sullivan, “Biden’ın şu an Türkiye Cumhurbaşkanı ile planlanmış bir görüşmesi yok. Fakat yine de konuşabilirler” dedi.

Sullivan, “Şu an Başkan Erdoğan ile planlanmış bir ikili görüşme yok. Fakat bu işlerin nasıl ilerlediğini bilirsiniz. Onlar NATO karargahında olacaklar ve Biden’ın birkaç lider ile kısaca sohbet etme şansı olacağını bekliyorum” ifadesini kullandı.

Düzenlenen basın toplantısında bir başka gazeteci de Biden’ın genel olarak herhangi bir liderle ikili görüşme gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceğini sorunca Beyaz Saray Sözcüsü Yardımcısı Karine Jean-Pierre, “Hayır. Bu konuyu Jake anlattı. Türkiye konusunda olduğu gibi planlı bir şey yok” yorumunu yaptı.
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