Kuntz : Sadece Ronaldo yok 11 harika futbolcuya karşı oynayacağız

Türkiye A Milli Futbol Takımı bugün saat 22:45'te Portekiz A Milli Futbol Takımı ile karşılaşacak. Portekiz Porto şehrinde Dragao Stadı'nda oynananacak maç, TRT 1'de canlı yayınlanacak.











Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Portekiz ile deplasmanda yapacakları karşılaşmaya ilişkin müsabakanın oynanacağı Dragao Stadı'nda açıklamalarda bulundu. Kuntz, Portekiz'le oynayacakları karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu. Kuntz, rakipten çok kendi yapacaklarının önemli olduğunu belirtti.









Göreve geldiğinden bu yana milli takımın hem eleme maçlarını hem de geleceğine yönelik planlamalar yaptıklarını belirten Kuntz, "Rakibin durumuna göre pozisyon alıyoruz. Rakibin harika oyuncuları var, bizim de harika oyuncularımız var. Maç planımız olması gerekiyor. Maç planımızın doğrultusunda hareket etmemiz gerekir. Yarın sahada hareketli olacağız, rakibin oyunundan çok bizim ne yapacağımız önemli. Rakibin oyuncularına reaksiyon göstermemiz gerek. Bunun üzerine çalışacağız" şeklinde konuştu.









Göreve yeni geldiğini belirten Alman Hoca, “Fernando Santos 8 yıldır Portekiz’de görev yapıyor, benim daha 8 ayım olmadı. Ben de böyle bir şey başarmak isterim hoca olarak. Kendisi çok deneyimli bir hoca. Takımı nasıl yöneteceğini, böyle durumlardan nasıl çıkacağını bilen birisi. Geçmişle çok fazla yaşamadığımı, bugüne bakmak istediğimi biliyorsunuz" ifadelerini kullandı.









Büyük takımlara karşı mücadele edebilme potansiyeline sahip bir takım olduklarını belirten Kuntz, “Ronaldo’dan bahsediyorsunuz ama 11 oyuncu sahaya çıkacak. Hepsi harika kariyeri olan oyuncular. Savunmacılarımızın da bu zorlu mücadeleye hazır olduğuna inanıyorum" ifadelerini kullandı.









Alman Ümit Mili Takım teknik direktörü olarak Avrupa Şampiyonası’nda Portekiz’le final oynadığını hatırlatan Kuntz, “Ne kadar maça tutunduklarını biliyorum. Bir oyuncu oynamıyor formda olan, onların yerine oynanan oyuncular daha iyi performans gösterebiliyor. O yüzden kesinlikle Portekiz’de 3 oyuncunun olmaması avantaj değildir diye düşünüyorum" dedi. Stefan Kuntz, bir İtalyan gazetecinin, "İtalya, Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi mağlup etmişti. Bu maçı kazanarak İtalya'dan rövanşı almayı düşünüyor musunuz?" sorusunu ise, "Büyük annem şöyle bir öğüt vermişti, ‘Değiştiremeyeceğin şeyler hakkında fazla düşünme’ Oraya gelmediğimiz için henüz bir şey düşünmüyorum oraya gelelim düşünürüz" diye yanıtladı.









Milli takım teknik direktörü Juventus'tan eski takım arkadaşları Merih Demiral ve Ronaldo'nun karşı karşıya gelecek olmasının hatırlatılması üzerine ise, "Merih çok mutlu eski takım arkadaşı Ronaldo’ya karşı oynayacağı için. Santos, Hakan Çalhanoğlu’na olumlu şeyler söylemişse ona katılıyorum" açıklamasında bulundu.









Üç galibiyet

Türkiye, Stefan Kuntz yönetiminde 5. maçına Portekiz karşısında çıkacak. Ay-yıldızlılar daha önceki 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik elde ederken, rakip fileleri 11 kez havalandırıp, kalesinde 3 gol gördü.

603. randevu

Ay-yıldızlılar tarihinde 603. kez sahaya çıkacak. Türkiye, 99 yılda 326’sı resmi, 276’sı özel 602 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 230 galibiyet, 144 beraberlik ve 228 yenilgi yaşadı. Milliler, toplam 807 gol attı, kalesinde 862 gol gördü.

Rakipler sahnede

Portekiz-Türkiye eşleşmesinin galibinin play-off finalinde karşılaşacağı takım, bugün 22.45’te oynanacak İtalya-Kuzey Makedonya maçında belli olacak.



Portekiz ile 9. maç

A Milli Takım, Portekiz ile tarihinde 5 resmi 3 kez de özel maç olmak üzere 8 kez karşı karşıya geldi. Milliler, 2 özel mücadelede rakibini devirmeyi başarırken; Portekiz ise 5’i resmi maç olmak üzere 6 karşılaşmada sahadan galibiyetle ayrılan taraf oldu. A Milli Takım’ın toplam 8 golüne karşılık Portekiz 16 kez fileleri havalandırdı.

Milliler, en son 2012 yılında oynanan özel maçta rakibini deplasmanda 3-1 mağlup etmeyi başarmıştı.

MUHTEMEL İLK 11'LER

Portekiz: Rui Patricio, Cedric, Fonte, Danilo, Guerreiro, M. Nunes, Carvalho, Fernandes, B. Silva, Diogo Jota, Ronaldo

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Çağlar, Merih, Caner, Taylan, Orkun, Hakan, Kerem, Cengiz, Burak



