Samanyolu Haber /Dünya / Beyaz Saray’dan Biden’ın sağlık durumuyla ilgili açıklama /13 Haziran 2023 00:54

Beyaz Saray’dan Biden’ın sağlık durumuyla ilgili açıklama

Beyaz Saray, diş tedavisi nedeniyle bugünkü programları iptal edilen ABD Başkanı Joe Biden'ın iyi olduğunu bildirdi.

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Sözcü'de yer alan habere göre Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Biden’ın dün akşam başlayan diş ağrısı nedeniyle lokal anestezi alarak kanal tedavisi gördüğünü söyleyen Jean-Pierre, Başkan’ın operasyonunun başarılı geçtiğini duyurdu.

Jean-Pierre, Biden’ın iyi hissettiğini belirterek, bugün konutunda çalışacağını aktardı.

Başkan’ın birçok Amerikalı gibi kanal tedavisi gördüğünü ifade eden Jean-Pierre, bunun rutin bir işlem olduğunu kaydetti.

NATO GENEL SEKRETERİ İLE GÖRÜŞMESİ ERTELENMİŞTİ

Beyaz Saray sabah saatlerinde Biden’ın, diş tedavisi gördüğü için önceden duyurulan bir programına katılamayacağını bildirmişti.

Biden’ın daha sonra NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile planlanan görüşmesi ve diğer programlarının da ertelendiği duyurulmuştu.

Diş tedavisiyle ilgili doktoru Kevin O’Connor’un kamuoyuyla paylaşılan raporuna göre, Biden’ın, dün sağ alt dişinin ağrıdığı ve Beyaz Saray diş hekimlerinin muayenesinin ardından kanal tedavisini uygun gördükleri belirtilmişti.

Biden’ın dişine ilk müdahalenin yapıldığını kaydeden O’Connor, herhangi bir komplikasyon yaşanmadığı bilgisini paylaşmıştı.

O’Connor, bu sabah Biden’ın dişindeki rahatsızlığın beklendiği gibi arttığını ifade ederek, bugün Beyaz Saray’da kanal tedavisinin tamamlanacağını bildirmişti.

Bugün yerel saatle 11.30’da Üniversite Sporcuları Günü nedeniyle Amerikan Üniversite Sporları Federasyonu (NCAA) şampiyonlarını ağırlayacağı programına, Biden’ın yerine Başkan Yardımcısı Harris katıldı.

Biden’ın 15.15’te ise NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’i Beyaz Saray’da ağırlaması öngörülüyordu.
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