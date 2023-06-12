Samanyolu Haber /Dünya / Biden’ın NATO Genel Sekreteri ile görüşmesi ertelendi /12 Haziran 2023 21:29

Biden’ın NATO Genel Sekreteri ile görüşmesi ertelendi

ABD Başkanı Joe Biden'ın NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile planlanan görüşmesi yarına ertelendi.

SHABER3.COM

Sözcü'de yer alan habere göre Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden’ın NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bugün yapacağı ikili görüşmenin ve bu akşam katılacağı Misyon Şefleri resepsiyonu programının yarına ertelendiği duyuruldu.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILMADI

Görüşmenin ertelenmesinin nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak Beyaz Saray yerel saatle bu sabah Biden’ın, diş tedavisi gördüğü için önceden duyurulan bir programa katılamayacağını bildirmişti.

Diş tedavisiyle ilgili doktoru Kevin O’Connor’un kamuoyuyla paylaşılan raporuna göre, Biden’ın, dün sağ alt dişinin ağrıdığı ve Beyaz Saray diş hekimlerinin muayenenin ardından kanal tedavisini uygun gördükleri belirtilmişti.

Biden’ın dişine ilk müdahalenin yapıldığını kaydeden O’Connor, herhangi bir komplikasyon yaşanmadığı bilgisini paylaşmıştı.

O’Connor, bu sabah Biden’ın dişindeki rahatsızlığın beklendiği gibi arttığını ifade ederek, bugün Beyaz Saray’da kanal tedavisinin tamamlanacağını bildirmişti.

Beyaz Saray’dan paylaşılan bilgi notuna göre, Biden, bu işlem için genel anestezi almadı ve bu nedenle de yetkileri Başkan Yardımcısı Kamala Harris’e devredilmeyecek.

Bugün yerel saatle 11.30’da Üniversite Sporcuları Günü nedeniyle Amerikan Üniversite Sporları Federasyonu (NCAA) şampiyonlarını ağırlayacağı programına, Biden’ın yerine Başkan Yardımcısı Harris katıldı.

Biden’ın bugün yerel saatle 15.15’te NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’i Beyaz Saray’da ağırlaması öngörülüyordu.
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