Samanyolu Haber /Gündem / Sınır kapısında rüşvet operasyonu: 4 kişi tutuklandı /12 Haziran 2023 21:47

Sınır kapısında rüşvet operasyonu: 4 kişi tutuklandı

Kilis'teki Çobanbey Sınır Kapısı'nda rüşvet karşılığı Suriye'ye ürün geçişi yaptırıldığı iddiasıyla operasyon düzenlenendi. Gözaltına alınan ve aralarında kamu görevlilerinin de olduğu 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı

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Sözcü'de yer alan habere göre Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Türkiye’den Suriye’ye Çobanbey Sınır Kapısı’ndan rüşvet verip yasa dışı ürün geçişi yaptırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, yasa dışı geçişlerin, gümrükte görevli kamu görevlilerine rüşvet verilerek yaptırıldığını saptadı. Çalışmasını tamamlayan jandarma, şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Yapılan baskınlarda 4’ü kamu görevlisi 10 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan, operasyonda, hakkında yakalama kararı olan ve adreslerinde bulunamayan 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma e sürüyor.

İl Jandarma Komutanlığı’nda sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 4’ü tutuklandı, 6’sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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