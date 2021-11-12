Beyaz TV sunucusunun ismi Peker’in yayınladığı kumarbaz listesinde çıktı

SİTELERE KAPTIRILAN PARA 2.5 MİLYAR DOLAR





GÖKÇEK’İN SUNUCUSUNUN İSMİ DE LİSTEDE VAR





İntihar eden vatandaşlara “Sen kumar oyna ondan sonra zor durumdayım. İntihar ediyorum, bütün suçlu Erdoğan” diyen görevinden el çektirilen AKP’li eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in sahip olduğu Beyaz TV’nin sunucusu Tahir Sarıkaya da yer aldı. 16 bin doların üzerinde parayı kumarda kaybettiği belirtilen Sarıkaya’nın adı geceliği 105 bin lirayı geçen Paramount Otel’de kalanlar arasında da yer almıştı.









ZİRAAT BANKASI ORTAÇ’IN BORCUNU ERTELEMİŞTİ





Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’e yakınlığı ile bilinen “Deli Çavuş” isimli sosyal medya kullanıcısı, Kıbrıs’ta kumar oynayan ve kaybedenlerle ilgili bir liste yer aldı. Listede ekonomik sorun yaşadıkları için intihar edenleri kumar oynamakla suçlayan Melih Gökçek’in Beyaz TV’sinde sunuculuk yapan Tahir Sarıkaya ile Ziraat Bankası’nın borçlarını ötelediği Serdar Ortaç’ın da bulunması dikkat çekti.Peker, Halil Falyalı’nın yasadışı bahis sitelerinde kayıt altına alınan kumarbazları ifşa etti. Deli Çavuş isimli sosyal medya kullanıcısının yayınladığı listede aralarında tanınmış kişilerin de bulunduğu yasadışı bahis sitelerinde 50 bin doların üzerinde para kaybeden kişilerin listesi yayınlandı. Peker, sitelere kaptırılan paranın 2,5 milyar dolara yakın olduğunu söyledi. Bin 900 kişinin yer aldığı listelerde, bazı isimlerin silinmesi dikkat çekti.Türkiye’de halk banka borçları nedeniyle zor günler geçirirken, bir kamu bankası olan Ziraat Bankası’nın AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı öven şarkıcı Serdar Ortaç’ın kredi borcunu 8 ay ertelediği ortaya çıkmıştı. Peker’in yayınladığı listede Ortaç’ın da adının yer alması dikkat çekti. Ortaç’ın kumar sitelerinde 400 bin doların üzerinde para kaybettiği görülüyor. Posta’ya verdiği röportajda Ortaç, “Valla en son aldığım krediyi ödeyemediğim için koskoca devlet bankası, ‘Sen Serdar Ortaç’sın seni mahkemeye verir miyiz evlat?’ dedi ve borcumu 8 ay erteledi. Ama özel banka olsa belki donumu alırdı” demişti.