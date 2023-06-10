Samanyolu Haber /Gündem / Beyin kanaması geçiren KHK’lı Akif Palta hayatını kaybetti /10 Haziran 2023 18:17

Beyin kanaması geçiren KHK’lı Akif Palta hayatını kaybetti

Ameliyat olacağı dönemde tutuklanıp cezaevine konulan, 5 yıl 9 aylık hapisten sonra ise beyin kanaması geçiren KHK’lı Akif Palta, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

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Kahramanmaraş Sosyal Sigortalar Kurumu’nda memur olarak çalışırken ihraç edilen ve Aralık 2016’da tutuklanıp hapse gönderilen KHK’lı Akif Palta (49) bu sabah Ankara’da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Hizmet Hareketi cemaatine üyelik iddiasıyla yürütülen soruşturmalar kapsamında 5 yıl 9 ay hapis yattıktan sonra Kasım 2022’de tahliye edilen Palta, 5 Ocak 2023’te beyin kanaması geçirmişti. Kalp rahatsızlığı nedeniyle beynine pıhtı atan Palta, yutma ve konuşma merkezleri zarar gördüğü için aylardır yoğun bakımda tedavi görüyordu.

5 AYDIR YOĞUN BAKIMDAYDI

Akif Palta’nın kardeşi Ahmet Palta, “İlk hastaneye götürdüğümüzde beyin damarlarına pıhtı attı dediler, yoğun bakıma aldılar. Bir gün sonra nefesi kesildi, entübe ettiler, makineye bağladılar, 2-3 gün öyle kaldı. Durumu çok kötüydü, sonra biraz düzeldi ama 5 aydır yoğun bakımda tedavi görüyordu” açıklamasını yaptı.

CEZAEVİNDE KALP ŞİKAYETLERİ GÖZARDI EDİLMİŞ

45 günlük askerken rahatsızlığı nedeniyle terhis edilen Palta’nın ikinci ameliyatını olacağı dönemde tutuklandığı ve tedavisinin yarım kaldığı öğrenildi. Kahramanmaraş Türkoğlu Cezaevinde kalan Palta’nın hapisteyken kalp rahatsızlığıyla ilgili şikayetlerinin cezaevi yönetimi tarafından dikkate alınmadığı da belirtildi.İki kız babası olan Akif Palta’nın cenazesi bugün ikindi namazından sonra Kahramanmaraş Afşin Çobanbeyli Mahallesi Mezarlığı’na defnedilecek.

ZAMAN Avustralya
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