Beyin kanaması geçiren KHK’lı Akif Palta hayatını kaybetti

45 günlük askerken rahatsızlığı nedeniyle terhis edilen Palta’nın ikinci ameliyatını olacağı dönemde tutuklandığı ve tedavisinin yarım kaldığı öğrenildi. Kahramanmaraş Türkoğlu Cezaevinde kalan Palta’nın hapisteyken kalp rahatsızlığıyla ilgili şikayetlerinin cezaevi yönetimi tarafından dikkate alınmadığı da belirtildi.İki kız babası olan Akif Palta’nın cenazesi bugün ikindi namazından sonra Kahramanmaraş Afşin Çobanbeyli Mahallesi Mezarlığı’na defnedilecek.





ZAMAN Avustralya



Kahramanmaraş Sosyal Sigortalar Kurumu’nda memur olarak çalışırken ihraç edilen ve Aralık 2016’da tutuklanıp hapse gönderilen KHK’lı Akif Palta (49) bu sabah Ankara’da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Hizmet Hareketi cemaatine üyelik iddiasıyla yürütülen soruşturmalar kapsamında 5 yıl 9 ay hapis yattıktan sonra Kasım 2022’de tahliye edilen Palta, 5 Ocak 2023’te beyin kanaması geçirmişti. Kalp rahatsızlığı nedeniyle beynine pıhtı atan Palta, yutma ve konuşma merkezleri zarar gördüğü için aylardır yoğun bakımda tedavi görüyordu.Akif Palta’nın kardeşi Ahmet Palta, “İlk hastaneye götürdüğümüzde beyin damarlarına pıhtı attı dediler, yoğun bakıma aldılar. Bir gün sonra nefesi kesildi, entübe ettiler, makineye bağladılar, 2-3 gün öyle kaldı. Durumu çok kötüydü, sonra biraz düzeldi ama 5 aydır yoğun bakımda tedavi görüyordu” açıklamasını yaptı.