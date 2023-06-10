Beyin kanaması geçiren KHK’lı Akif Palta hayatını kaybetti

5 AYDIR YOĞUN BAKIMDAYDI
Akif Palta’nın kardeşi Ahmet Palta, “İlk hastaneye götürdüğümüzde beyin damarlarına pıhtı attı dediler, yoğun bakıma aldılar. Bir gün sonra nefesi kesildi, entübe ettiler, makineye bağladılar, 2-3 gün öyle kaldı. Durumu çok kötüydü, sonra biraz düzeldi ama 5 aydır yoğun bakımda tedavi görüyordu” açıklamasını yaptı.
CEZAEVİNDE KALP ŞİKAYETLERİ GÖZARDI EDİLMİŞ
45 günlük askerken rahatsızlığı nedeniyle terhis edilen Palta’nın ikinci ameliyatını olacağı dönemde tutuklandığı ve tedavisinin yarım kaldığı öğrenildi. Kahramanmaraş Türkoğlu Cezaevinde kalan Palta’nın hapisteyken kalp rahatsızlığıyla ilgili şikayetlerinin cezaevi yönetimi tarafından dikkate alınmadığı da belirtildi.İki kız babası olan Akif Palta’nın cenazesi bugün ikindi namazından sonra Kahramanmaraş Afşin Çobanbeyli Mahallesi Mezarlığı’na defnedilecek.
ZAMAN Avustralya