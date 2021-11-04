Samanyolu Haber /Dünya / Beyrut Limanı soruşturması yine askıya alındı /04 Kasım 2021 20:30

Beyrut Limanı soruşturması yine askıya alındı

Lübnan Temyiz Mahkemesi, Beyrut Limanı patlaması soruşturmasını durdurma kararı aldı. En-Nahar gazetesinin de aralarında bulunduğu Lübnan yerel basını, Beyrut'taki Temyiz Mahkemesinin, eski bakan Yusuf Fenyanus'un adli müfettişe henüz yanıt vermemesi üzerine dosya ile ilgili yeni bir karar verdiğini duyurdu.

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Habere göre, Temyiz Mahkemesi, Fenyanus'un müfettişe yanıt verinceye kadar hakim Tarık Bitar'ın dosyayı soruşturmasını durdurma kararı aldı.

4. KEZ ASKIYA ALINDI

Eski Maliye Bakanı Ali Hasan Halil ve eski Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Gazi Zuaytir'in avukatları 12 Eylül'de, soruşturmayı yürüten hakim Tarık Bitar hakkında "görevden alınma" talebiyle dava açmıştı.

Temyiz Mahkemesi'nin söz konusu talebi karara bağlayıncaya kadar, Beyrut Limanı'ndaki patlamayla ilgili soruşturma süreci askıya alınmıştı.Söz konusu durdurma kararı ile birlikte, 2020'den bu yana soruşturma 4'üncü kez askıya alınmış oldu.


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