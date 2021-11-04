Vatandaşların döviz mevduatları 1.5 milyar dolar geriledi

28 Ekim haftasında yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatları 1 milyar 590 milyon dolar düşüşle, 232 milyar 874 milyon dolara geriledi.Yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatları geçtiğimiz hafta ise 234 milyar 464 milyon dolar seviyesindeydi.



