Samanyolu Haber /Ekonomi / Vatandaşların döviz mevduatları 1.5 milyar dolar geriledi /04 Kasım 2021 20:57

Vatandaşların döviz mevduatları 1.5 milyar dolar geriledi

Yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatları 232 milyar 874 milyon dolar olarak kaydedildi.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatları düştü.

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28 Ekim haftasında yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatları 1 milyar 590 milyon dolar düşüşle, 232 milyar 874 milyon dolara geriledi.Yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatları geçtiğimiz hafta ise 234 milyar 464 milyon dolar seviyesindeydi.

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