Döviz büroları Türkiye genelinde kapandı

Evrensel'de yer alan habere göre döviz büroları, Hazine ve Maliye Bakanlığının düzenine ilişkin tebliğde yaptığı değişikliği protesto ederek bugün ülke çapında saat 11.45’te kepenkleri indirdi.





Resmi Gazete'de geçtiğimiz ay yayımlanan kararda, Hazine ve Maliye Bakanlığı, döviz bürolarının çalışma düzenine ilişkin yönetmelikte değişiklikler yapmıştı. Söz konusu düzenlemeyle döviz alım satımlarında eskiden yüksek meblağlarda olan kimlik tespiti zorunluluğu her tutarda zorunlu hale gelmişti. Düzenlemede ayrıca döviz bürolarının sermaye şartı da fahiş şekilde artırılmıştı. Buna göre, A grubu yetkili müesseselerin ödenmiş sermaye şartı 5 milyon liradan 10 milyon liraya, B grubu yetkili müesseselerin ödenmiş sermaye şartı ise 1 milyon liradan 5 milyon liraya çıkarıldı.





ÜLKE ÇAPINDA KEPENKLER YARIM SAAT KAPALI KALDI





81 ilde gerçekleşen eylem 30 dakika sürdü. Türkiye Yetkili Müesseseler Platformu, eylemle ilgili “Türkiye’deki tüm döviz büroları hukuksuz yönetmeliğe karşı kepenk indiriyor” mesajını paylaştı.





İstanbul'da dövizciler Çemberlitaş'ta basın açıklaması yapmak istedi. Açıklama yapmaları engellenince ise Beyazıt Meydanı'na yürüdüler. Açıklamada, Türkiye genelindeki 852 döviz bürosunda saat 11.45'te eşzamanlı olarak kepenk kapatıldığı ifade edildi.





"Serbest piyasada en önemli misyona sahip olan döviz bürolarının hisse devir hakları ellerinden alınmıştır" diyen Türkiye Yetkili Müesseseler Platformu Temsilcisi Hayati Yılmaz, "Şirket sahipleri hisselerini öz çocuklarına, kardeşlerine annesine, babasına ve ortaklarını devredemez hale getirilmiştir. Sermaye şartı, işletmelerin ihtiyaç durumu dikkate alınmaksızın beş katına çıkartılmıştır. Buna göre 10 milyon TL sermayeyi fiziki olarak kasasında bulundurmayan işletmeler, faaliyetten men edilecektir. Yürürlüğe konulan yönetmelik ile kaçak döviz büroları ve gayrı resmi alım satım yapan firmalara hayal bile edemeyeceği fırsatlar verilmiştir. Döviz büroları olarak ülkemizin menfaatine olacak her türlü düzenlemenin destekçisiyiz ve sonuna kadar uygulayacağımızı belirtmek isteriz" diye konuştu.





Getirilen düzenlenmenin hukuksuz olduğunu söyleyen Avukat Can Polat ise, "Bakkalın, kuyumcunun, pazardaki esnafın ya da marketin şirketlerini devretme hakkı varken döviz bürolarının bu hakkı, hukuki olmayan bir yöntemle ellerinden alınmıştır. Yürürlüğe konulan tebliğ, bu yönüyle kazanılmış haklara aykırılık teşkil etmektedir. Döviz bürolarının aleyhine getirilen haksız düzenlemenin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Yönetmelik ve tebliğin iptali için Danıştay nezdinde dava açılacaktır. Mahkeme tarafından yürütmenin durdurma kararı verileceğine ilişkin inancımız tamdır" ifadelerini kullandı.