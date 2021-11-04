Samanyolu Haber /Gündem / Döviz büroları Türkiye genelinde kapandı /04 Kasım 2021 21:48

Döviz büroları Türkiye genelinde kapandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan ve döviz bürolarıyla ilgili bir takım değişikleri kapsayan düzenleme protesto edildi. Döviz alım satımında kimlik tespit zorunluluğunun yanı sıra A grubu yetkili müesseselerin ödenmiş sermaye şartı 5 milyon liradan 10 milyon liraya, B grubu yetkili müesseselerin ödenmiş sermaye şartı ise 1 milyon liradan 5 milyon liraya çıkarılması da döviz bürosu işletmecileri tarafından tepki çekiyor.

SHABER3.COM

Evrensel'de yer alan habere göre döviz büroları, Hazine ve Maliye Bakanlığının düzenine ilişkin tebliğde yaptığı değişikliği protesto ederek bugün ülke çapında saat 11.45’te kepenkleri indirdi.

Resmi Gazete'de geçtiğimiz ay yayımlanan kararda, Hazine ve Maliye Bakanlığı, döviz bürolarının çalışma düzenine ilişkin yönetmelikte değişiklikler yapmıştı. Söz konusu düzenlemeyle döviz alım satımlarında eskiden yüksek meblağlarda olan kimlik tespiti zorunluluğu her tutarda zorunlu hale gelmişti. Düzenlemede ayrıca döviz bürolarının sermaye şartı da fahiş şekilde artırılmıştı. Buna göre, A grubu yetkili müesseselerin ödenmiş sermaye şartı 5 milyon liradan 10 milyon liraya, B grubu yetkili müesseselerin ödenmiş sermaye şartı ise 1 milyon liradan 5 milyon liraya çıkarıldı.

ÜLKE ÇAPINDA KEPENKLER YARIM SAAT KAPALI KALDI

81 ilde gerçekleşen eylem 30 dakika sürdü. Türkiye Yetkili Müesseseler Platformu, eylemle ilgili “Türkiye’deki tüm döviz büroları hukuksuz yönetmeliğe karşı kepenk indiriyor” mesajını paylaştı.

İstanbul'da dövizciler Çemberlitaş'ta basın açıklaması yapmak istedi. Açıklama yapmaları engellenince ise Beyazıt Meydanı'na yürüdüler. Açıklamada, Türkiye genelindeki 852 döviz bürosunda saat 11.45'te eşzamanlı olarak kepenk kapatıldığı ifade edildi.

"Serbest piyasada en önemli misyona sahip olan döviz bürolarının hisse devir hakları ellerinden alınmıştır" diyen Türkiye Yetkili Müesseseler Platformu Temsilcisi Hayati Yılmaz, "Şirket sahipleri hisselerini öz çocuklarına, kardeşlerine annesine, babasına ve ortaklarını devredemez hale getirilmiştir. Sermaye şartı, işletmelerin ihtiyaç durumu dikkate alınmaksızın beş katına çıkartılmıştır. Buna göre 10 milyon TL sermayeyi fiziki olarak kasasında bulundurmayan işletmeler, faaliyetten men edilecektir. Yürürlüğe konulan yönetmelik ile kaçak döviz büroları ve gayrı resmi alım satım yapan firmalara hayal bile edemeyeceği fırsatlar verilmiştir. Döviz büroları olarak ülkemizin menfaatine olacak her türlü düzenlemenin destekçisiyiz ve sonuna kadar uygulayacağımızı belirtmek isteriz" diye konuştu.

Getirilen düzenlenmenin hukuksuz olduğunu söyleyen Avukat Can Polat ise, "Bakkalın, kuyumcunun, pazardaki esnafın ya da marketin şirketlerini devretme hakkı varken döviz bürolarının bu hakkı, hukuki olmayan bir yöntemle ellerinden alınmıştır. Yürürlüğe konulan tebliğ, bu yönüyle kazanılmış haklara aykırılık teşkil etmektedir. Döviz bürolarının aleyhine getirilen haksız düzenlemenin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Yönetmelik ve tebliğin iptali için Danıştay nezdinde dava açılacaktır. Mahkeme tarafından yürütmenin durdurma kararı verileceğine ilişkin inancımız tamdır" ifadelerini kullandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Döviz büroları Türkiye genelinde kapandı Sonraki Haber >>

'A101'de bayat ürünlerin son kullanma tarihi asetonla siliniyor'

'A101'de bayat ürünlerin son kullanma tarihi asetonla siliniyor'

AKP'li Ali İhsan Yavuz'un canlı yayında zor anları

AKP'li Ali İhsan Yavuz'un canlı yayında zor anları

Hacettepe mezunu genç amelelik yaptığını söyledl

Hacettepe mezunu genç amelelik yaptığını söyledl

Koca yürekli Keanu Reeves

Koca yürekli Keanu Reeves

Sumomomomomomomo atak yapınca, spiker ne yapacağını şaşırdı

Sumomomomomomomo atak yapınca, spiker ne yapacağını şaşırdı

Apple - iPhone

Apple - iPhone

Merkez Bankasını bir de sokaktan dinleyin

Merkez Bankasını bir de sokaktan dinleyin

Cem Yılmaz'dan çarpıcı Kavala ve Demirtaş açıklaması

Cem Yılmaz'dan çarpıcı Kavala ve Demirtaş açıklaması

Alay konusu oldular...

Alay konusu oldular...

Uygurlar soykırımı işaret diliyle TikTok’ta anlattı

Uygurlar soykırımı işaret diliyle TikTok’ta anlattı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:29:58