Samanyolu Haber /Dünya / Biden’a sert suçlama: Felakete yol açtı /03 Temmuz 2023 20:33

Biden’a sert suçlama: Felakete yol açtı

Eski ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Joe Biden hükümetini, Taliban’ın Mezar-ı Şerif şehrine girişine karşın "hiçbir şey yapmamak" ve "felakete yol açmakla" itham etti.

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Sözcü'de yer alan habere göre CBS televizyonunda Margaret Brennan’ın programına konuk olan Pence, ABD Dışişleri Bakanlığının, Afganistan’dan çekilme sürecine ilişkin yayımladığı raporda, Biden ve Donald Trump yönetiminin sorumluluklarını incelediği raporu değerlendirdi.

Pence, Trump’ın ABD Başkanlığı döneminde, Taliban liderine “Afgan hükümetiyle işbirliği yapacaksınız. Teröristlere sığınak olmayacaksınız ve hiçbir Amerikan askerine zarar vermeyeceksiniz.” dediğini ve bu süreçte hiçbir Amerikan askerinin ölmediğini aktararak, Kabil Havaalanında 13 ABD askerinin ölmesinin sorumlusunun o dönem ülkenin başında bulunan Biden olduğunu söyledi.

Biden hükümetini, Taliban'ın Mezar-ı Şerif şehrine girişine karşın hiçbir şey yapmamakla suçlayan Pence, hükümet hakkında “Afganistan felaketini başlattı ve 20 yıllık çatışmanın hüzünle sonuçlanmasına sebep oldu.” ifadesini kullandı.

Pence, terörle mücadele için Biden hükümetinin aksine birkaç bin Amerikan askerini Afganistan'da tutmanın ihtiyatlı olacağını ve Trump hükümetinin bu durumu tercih edeceğine inandığını vurguladı.

ABD DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI’NIN TARTIŞMA YARATAN RAPORU

Bakanlığın, söz konusu raporunda, ABD’de Donald Trump ve Joe Biden yönetimlerinin, Afganistan’dan çekilme sürecindeki hazırlıklarının “yetersiz olduğu” ve bunun Afganistan yönetimi ve ABD ile işbirliği yapan Afganlar için “ciddi sonuçlar” doğurduğu kaydedilmişti.

Raporda, Trump hükümeti olası senaryoları dikkate almamak, plansızlık ve risk altındaki Afganlara yardım etmek için çaba sarf etmemekle eleştirilirken, Biden hükümetinin Afganistan'dan çekilen askeri birliklerin koordinasyonundan kimin sorumlu olduğunu bilmediği belirtilmişti.
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