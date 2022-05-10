Samanyolu Haber /Dünya / ‘‘Biden basındaki sızıntılardan memnun değil’’ /10 Mayıs 2022 06:14

‘‘Biden basındaki sızıntılardan memnun değil’’

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Ukrayna’nın bir Rus gemisini ve Rus generalleri hedef almasına, ABD’nin sağladığı istihbaratın yardım ettiği şeklinde ABD basınına sızan açıklamaların, Başkan Joe Biden’ı rahatsız ettiğini belirtti.

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‘‘Başkan sızıntılardan memnun değil’’ diyen Psaki, Başkan’a göre bunun ABD’nin rolünü abartan ve doğru olmayan bir açıklama olduğunu belirtti. Psaki, Başkan Biden’ın bir diğer görüşünün de bunun Ukrayna’nın rolünü ve liderliğini küçümsemek olduğuna dikkat çekti.

Psaki, ‘‘Başkan bu sızıntıların yapıcı olduğunu düşünmüyor’’ diye konuştu.

Amerikalı ismi açıklanmayan bir yetkili, geçen hafta Ukrayna’nın batırdığı Rus savaş gemisi Moskva’nın, Karadeniz’deki konumu hakkında ABD’nin Kiev’le istihbarat paylaştığını söylemişti.

Amerikalı yetkili, Associated Press haber ajansına yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın kendi gemisavar füzelerini kullanarak kruvazörü hedef alma kararını tek başına verdiğini belirtmişti. Aynı yetkili, ABD’nin Ukrayna kıyı şeridine denizden saldıran Rus gemileriyle ilgili, bulundukları konum dahil bir dizi istihbarat sağladığını kaydetmişti.

Rus donanmasının amiral gemilerinden birinin batırılması, 24 Şubat’ta başlayan Ukrayna işgalinde, Moskova’nın uğradığı en büyük başarısızlıklardan biri olarak görülüyor.

Bu açıklamadan bir gün önce de New York Times gazetesi, Ukrayna’nın Rus komutanları hedef alarak öldürmesinde Amerika’dan alınan istihbaratın rolü olduğunu yazmıştı. ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, Amerikan kurumlarının üst düzey askeri yetkililerin sahadaki yeriyle ilgili bilgi paylaşmadıklarını ya da hedefleri konusundaki kararlara karışmadıklarını söylemişti.

Rusya’nın Şubat sonunda başlayan Ukrayna işgalinde Beyaz Saray, Ukrayna’ya destek vermekle Rusya-ABD ve Rusya-NATO arasında doğrudan savaşa neden olacak provokasyonlardan kaçınmak arasında denge sağlamaya çalışıyor.
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