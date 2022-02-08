Samanyolu Haber /Gündem / Biden’dan Ukrayna açıklaması: NATO karşılık vermeye hazır /08 Şubat 2022 14:45

Biden’dan Ukrayna açıklaması: NATO karşılık vermeye hazır

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukranya'yı işgal etmesi durumunda NATO'nun karşılık vereceğini açıkladı. Biden , "Rusya (Ukrayna'yı) işgal ederse, bu tankların ve askerlerin Ukrayna sınırını geçmesi anlamına geliyor, Kuzey Akım 2 artık olmayacak, son vereceğiz" dedi.

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ABD Başkanı Joe Biden, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Beyaz Saray’da biraraya geldi. 

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi durumunda NATO’nun karşılık vermeye hazır olduğunu belirterek, “Rusya (Ukrayna’yı) işgal ederse, bu tankların ve askerlerin Ukrayna sınırını geçmesi anlamına geliyor, Kuzey Akım 2 artık olmayacak, son vereceğiz” dedi.

AA’nın aktardığına göre, ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray’da Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Biden “Diplomasi, tüm taraflar için ilerlemenin en iyi yolu. Rusya konusu da dahil hemfikiriz” ifadelerini kullandı. Biden, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi durumunda şimdiye kadarki en ağır ekonomik yaptırımları uygulayacaklarını söyledi.
 
Washington’daki buluşmada Rusya-Ukrayna gerilimine dair “ABD ile Almanya, Ukrayna’nın işgal edilmesi durumunda gereken tüm adımları atacak, yaklaşımlarda farklılaşma olmayacak, birlikte hareket edeceğiz” diyen Almanya Başbakanı Olaf Scholz ise şöyle devam etti: “Muhtemel yaptırımları birlikte hazırlamak için yoğun çalıştık. Ukrayna’ya yönelik bir askeri saldırı olduğunda, gerektiğinde hızlıca karar alabilecek durumdayız… Normandiya Formatı uygun şekilde kullanılmadı, şimdi kullanıması şansı var.”

‘BEDELİ ÇOK AĞIR OLACAKTIR’

“Rusya’nın Ukrayna’ya saldırması durumunda bunun Rusya için bedeli çok ağır olacaktır” ifadelerini kullanan Almanya Başbakanı “Ukrayna’ya askeri bir tehdit olduğu aşikar ve Avrupa’nın güvenliği için ciddi bir tehdit oluşturuyor” dedi.

Rus gazını Almanya’ya taşıyacak Kuzey Akım 2 boru hattının durumunun sorulması üzerine Scholz, projenin adını anmadan, “Yaptırım durumunda bir ve birlikte hareket edeceğiz” diye konuştu.
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