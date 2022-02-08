Samanyolu Haber /Gündem / Polis Koleji’nden ihraç öğrencilere operasyon: 21 kişiye gözaltı /08 Şubat 2022 14:29

Polis Koleji’nden ihraç öğrencilere operasyon: 21 kişiye gözaltı

Ankara’da Polis Akademisi ve Polis Koleji’nden ihraç 18 öğrenci hakkında gözaltı kararı verildi. Hizmet Hareketi’yle irtibatlı ve iltisaklı olduğu iddiasıyla muhalif avukatlara yönelik operasyonlara ise yenisi eklendi. 3 avukat hakkında daha gözaltı kararı verildi.

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AKP iktidarının muhalif hukukçulara yönelik baskısı sürüyor. Geçen hafta Ankara’da muhalif 10 avukatın ofisinde böcek bulunurken, bugün de üç avukat hakkında gözaltı kararı verildi.

18 POLİS KOLEJİ ÖĞRENCİSİNE GÖZALTI KARARI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Hizmet Hareketi’ne yönelik soruşturması kapsamında 3’ü avukat 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Avukatlarla birlikte haklarında gözaltı kararı verilenlerin kapatılan Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Güvenlik Bilimleri Fakültesi ile Polis Kolejinden ilişiği kesilen öğrenciler olduğu öğrenildi.

DOSYAYA DELİL OLARAK FİŞLEMELER KONDU
Başsavcılık başlattığı soruşturma dosyasına delil olarak polis koleji öğrencilerinin okul dönemine ve ilişiklerinin kesilmesiyle sonraki döneme ait fişlemeleri, MİT’ten gelen ankesörlü ve kontörlü arama tablolarını, HTS kayıtlarını koydu. Gözaltı kararı verilen kişilerle ilgili Ankara merkezli 6 ilde operasyon başlatıldı.
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