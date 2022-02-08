Samanyolu Haber /Gündem / TRT'de zam krizi: 'İşinize gelirse' dediler... /08 Şubat 2022 14:17

TRT'de zam krizi: 'İşinize gelirse' dediler...

TRT’nin, yurt genelinde hizmet veren ulaştırma servisinin çalışanlarına bir kuruş bile zam yapmadığı ortaya çıktı. Zam taleplerine karşı ‘işinize gelirse’ denildiği öğrenildi.

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Yeni yılla birlikte asgari ücrete yüzde 50’lik zam yapıldı. Memur ve memur emeklileri zam oranı ise yüzde 30’un üzerinde oldu.

ZAM TALEBİNE KARŞI "İŞİNİZE GELİRSE" DENİLDİ
Yüksek enflasyondaki artışın ardından gelen bu zamlara rağmen TRT’nin İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Diyarbakır başta olmak üzere yurt genelinde hizmet veren ulaştırma servisinin, çalışanlarına bir kuruş bile zam yapmadığı ortaya çıktı. Zam talepleri karşısında ‘işinize gelirse’ diye yanıt alan çok sayıda şoför istifa etmek zorunda bırakıldı ve mağdur edildi.

Medyaradar'da yer alan habere göre ekonomik şartlardan dolayı çalışmaya devam etmek zorunda kalan şoförlerin durumu ise iç açıcı değil. Kurumdaki restoranda yemek ücreti çalışanlar için 10 TL iken şoförler ise 35 TL ödemek zorunda bırakılıyor. Bu durum, hem zam almayan hem de giderlerin arttığı bir ortamda şoförlerin belini iyice büküyor.


Haftada 6 gün 12’şer saat boyunca çalıştırılan emekçilerin yaşadığı bu ekonomik zorluk karşısında yeni bir adım atılıp atılmayacağı büyük merak konusu oldu.
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