Biden, Erdoğan'la telefonda görüştü

Cumhurbaşkanlığı'nın açıklamasında hangi konu başlıklarının ele alındığına ilişkin başka bir ayrıntı paylaşılmadı.





Biden: “Erdoğan F-16'yı ben İsveç’in NATO üyeliğini gündeme getirdim”





ABD Başkanı Joe Biden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada Başkan Biden’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kutladığı belirtildi. Başkan Biden görüşmede Erdoğan’ın F-16 satışı konusunu; kendisinin de İsveç’in NATO üyeliğini gündeme getirdiğini söyledi.



Cumhurbaşkanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak tebrik ettiği belirtildi.



Başkan Biden'ın görüşmede, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim başarısını kutlayarak, sonuçların Türk halkı için hayırlı olmasını dilediği" ifade edildi.



Açıklamada iki liderin, "bölgesel ve küresel meydan okumalar karşısında Türkiye-ABD ilişkilerinin daha da ehemmiyet taşıdığını belirterek, yeni dönemde iki ülke arasındaki tüm konularda işbirliğini ilerletme hususunda mutabık kaldığı" belirtildi.



Cumhurbaşkanlığı'nın yaptığı kısa açıklamada, hangi konu başlıklarının özel olarak ele alındığına ilişkin başka bir ayrıntı paylaşılmadı.



"Transatlantik güvenliğin güçlendirilmesi görüşüldü"



Beyaz Saray'dan telefon görüşmesine ilişkin yapılan kısa açıklamada, Başkan Biden'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutlamak için aradığı belirtildi. Açıklamada, "liderlerin iki ülke ve halkları arasındaki işbirliğini derinleştirmek amacıyla yakın ortaklar olarak birlikte çalışmaya devam etmeye yönelik ortak taahhüdünü ifade ettikleri" kaydedildi.



Başkan Biden ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "NATO Müttefikleri olarak Vilnius'ta yapılacak NATO Zirvesi'nde transatlantik güvenliğin güçlendirilmesi dahil olmak üzere, bölgesel ve küresel zorluklara çözüm bulma isteklerini görüştükleri" ifade edildi.



"Erdoğan F-16 konusunu gündeme getirdi"



Reuters'ın haberine göre Başkan Biden, Erdoğan'ın telefon görüşmesinde ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışı olasılığını; kendisinin de Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya katılımına itirazından vazgeçmesi konusunu gündeme getirdiğini söyledi.



Habere göre ABD Başkanı Biden bu konuyu önümüzdeki hafta daha ayrıntılı konuşacaklarını belirtti.



Rusya’nın Ukrayna işgalinin ardından NATO’ya üye olmak için başvuran İsveç’in İttifak’a katılım protokolünü henüz Türkiye onaylamadı.



Finlandiya’nın NATO’ya katılım protokolünü onaylayan Türkiye İsveç’ten terörle mücadele konusunda daha fazla adım atmasını talep ediyor.



Türkiye, terörist olarak gördüğü militan grupların üyelerini İsveç'in barındırdığını ve Ankara'nın güvenlik endişelerini gidermek için geçen yıl Haziran ayında Madrid'de varılan anlaşma kapsamında üzerine düşeni yapmadığını savunuyor.



İki ülke arasındaki NATO görüşmeleri, Türkiye’deki seçim sürecinde durma noktasına gelmişti.



İsveç 11-12 Temmuz tarihlerinde Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta yapılacak ittifak zirvesine kadar NATO'nun 32’nci üye ülkesi olmayı umuyor.



İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, dün sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etmiş; “Ortak güvenliğimiz gelecekteki bir önceliktir" demişti.

