Erdoğan deprem bölgesindeki 11 ilin tamamında oylarını artırdı





































Kahramanmaraş





Adıyaman





Şanlıurfa





Osmaniye





Kilis





Malatya





Elazığ

Erdoğan ve hükümet, 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası yardımların gecikmesi ve bölgede yıkılan binaların inşaatında usulsüzlüklere göz yumulması gibi eleştirilerle karşı karşıya kalmıştı.Deprem bölgesindeki tüm illerde ikinci turda katılım oranı düştü. Diyarbakır’daki katılım oranı bu iller arasında en fazla düşüşü yaşadı.Dokuz deprem bölgesi ilinde, sandıktan Erdoğan birinci çıkarken Diyarbakır ve Adana’da kazanan Millet İttifakı’nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu oldu.Erdoğan, ilk turda Kılıçdaroğlu’nun çok az farkla gerisinde kaldığı Hatay’da bu sefer galip gelmeyi başardı.İlk tura kıyasla Kemal Kılıçdaroğlu ise 23 bin 494 yeni oyla en fazla artışı Adana’da gösterirken, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Adıyaman’da oy kaybetti.7,8 ve 7,6 şiddetli depremlerden en kötü etkilenen illerin başında gelen Hatay’da ilk turu 481 oy farkıyla Kılıçdaroğlu kazanmıştı.Sadece iki adayın yarıştığı ikinci turda ise Kılıçdaroğlu yüzde 49,86 oranında oy alırken, Erdoğan yüzde 50,14 ile kazandı. İki adayın arasındaki oy farkı ikinci turda bin 393’e çıktı.Depremden nispeten az etkilenen illerden biri olan Adana’da ise Kemal Kılıçdaroğlu ilk turda aldığı oyları arttırarak 730 bin 274 oyla sandıktan birinci çıktı. Kılıçdaroğlu yüzde 54,04 oranında oy alırken, Erdoğan oyların yüzde 45,96’sını topladı.İlk turda Adana’da Kılıçdaroğlu oyların yüzde 50,88’ini alırken, Erdoğan yüzde 43,93 oranında oy almıştı.İkinci turda, iki lider arasındaki oy oranı farkı yüzde 6,95’ten yüzde 8,08’e yükseldi.Deprem bölgesindeki tüm illerde sandığa katılım oranı düşerken, oransal olarak en fazla düşüş Diyarbakır’da yaşandı.İlk turda yüzde 81,70 katılım oranıyla sandığa giden Diyarbakır halkı, ikinci turda yüzde 76,09 oranında seçime katılım gösterdi.Kürt seçmenin yoğun olduğu şehirde iki turda da kazanan Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Öte yandan Kılıçdaroğlu, Diyarbakır’da ilk tura kıyasla 39 bin 812 oy kaybetti.Kılıçdaroğlu ilk turda 651 bin 793 oyla oyların yüzde 71,95’ini toplamıştı. İkinci turda ise oyları 611 bin 981’e düşen Kılıçdaroğlu, yüzde 71,66 oranında oy aldı.Recep Tayyip Erdoğan ise iki tur arasında 2 bin 247 oy ile artış gösterirken, ikinci turda yüzde 28,34 oy aldı. Erdoğan, 14 Mayıs’ta oyların yüzde 26,48’ini almıştı.Türkiye’nin Suriye sınırındaki Gaziantep’te ise iki aday da oylarını arttırdı. İkinci turda Recep Tayyip Erdoğan’ın oylarında 13 bin 114 oy artışı olurken, Kemal Kılıçdaroğlu’nun oylarında 17 bin 774 oy artışı görüldü.Öte yandan Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep’te yine sandıktan birinci çıktı. Erdoğan yüzde 62,72 oranında oy alırken, Kılıçdaroğlu oyların yüzde 37,28’ini topladı.AKP’nin kalelerinden biri olan Kahramanmaraş’ta ise Erdoğan ve Kılıçdaroğlu’nun arasındaki fark ikinci turda yüzde 50’nin üzerine çıktı.Erdoğan oyların yüzde 75,77’sini alırken, Kılıçdaroğlu oyların yüzde 24,23’ünü topladı.Depremden en kötü etkilenen iller arasında yer alan Adıyaman’da ilk tura kıyasla Erdoğan 5 bin 102 yeni oy kazanırken, Kılıçdaroğlu bin 789 oy kaybetti.Yüzde 68,84 oyla şehirde seçimin kazananı Erdoğan olurken, Kılıçdaroğlu yüzde 31,16 oy aldı.Şanlıurfa, Kılıçdaroğlu’nun oylarında düşüş yaşadığı bir diğer il oldu. İlk tura kıyasla 28 Mayıs’ta Kılıçdaroğlu 22 bin 374 oy kaybetti. İlk turda oyların yüzde 36,08’ini alan Kılıçdaroğlu, ikinci turda yüzde 35,14’e geriledi.Cumhuriyet Halk Partisi yetkilileri, Şanlıurfa’da sandık güvenliği konusunda sıkıntıların yaşandığını söylemişlerdi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel dün, eski CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker’in Şanlıurfa’da görevli olduğu bir okulda darp edildiğini duyurmuştu.Seçimlerin ilk turunda oyların yüzde 62’sini alan Erdoğan, ikinci turda yüzde 64,86 oyla şehirden birinci çıktı.Cumhur İttifakı’nın ortağı Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’in memleketi Osmaniye’de iki tur arasında iki aday da oylarını 6 bin civarında artırdı.Oylarını 206 bin 929’dan 212 bin 942’ye çıkaran Erdoğan ikinci turu yüzde 66,20 ile kazandı.Kılıçdaroğlu ise oylarını 102 bin 70’ten 108 bin 743’e çıkarabildi.Bölgenin en düşük nüfusuna sahip Kilis’te iki aday da oylarını aynı civarda arttırırken, yüzde 69,99 ile Erdoğan sandıklardan birinci çıktı.İlk turda Erdoğan yüzde 65,55 alırken, Kılıçdaroğlu yüzde 27,02 oy almıştı.Malatya’da Erdoğan, oylarını yüzde 70’in üzerine çıkararak seçimin galibi oldu.İlk turda yüzde 69,39 oy alan Erdoğan, ikinci turu da yüzde 71,96 oy ile kazandı.Kılıçdaroğlu ise ilk turda yüzde 27,10, ikinci turda da yüzde 28,04 oy aldı.Depremden etkilenen iller arasına girdiği sonradan ilan edilen Elazığ’da da Erdoğan yüzde 70’in üstünde oy topladı.İlk turu yüzde 67,17 ile kazanan Erdoğan, ikinci turda yüzde 70,27 oy aldı.Kılıçdaroğlu ise ilk turda yüzde 28,24 oy toplarken, ikinci turda yüzde 29,73 oy aldı.