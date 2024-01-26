Biden F-16 mektubunu gönderdi, Türkiye İsveç'in NATO üyelik sürecini tamamladı

Biden'ın mektubunun ardından resmi gazetede yayımlandı





İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. ABD Başkanı Joe Biden'ın Kongre'ye Türkiye'ye F-16 satışı için mektup göndermesinin ardından Ankara, İsveç'in NATO üyelik sürecini tamamlamış oldu.Rusya'nın Ukrayna işgalinin ardından NATO'ya üyelik başvurusu yapan İsveç, Türkiye ile yapılan uzun müzakerelerin ardından Ankara'dan resmi onayı aldı.İsveç'in NATO üyeliği başvurusu TBMM'den geçtikten sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasının ardından bugün Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.TBMM Genel Kurulu'nda İsveç'in NATO'ya Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştı. Bir yılı aşkındır devam eden İsveç'in NATO'ya üyelik süreci, daha önce veto yediği Türkiye adına artık sona erdi.Resmi Gazete'nin 32440 numaralı mükerrer sayısında, "5 Temmuz 2022 tarihinde Brüksel’de imzalanan 'Kuzey Atlantik Antlaşmasına İsveç Krallığının Katılımına İlişkin Protokol'ün onaylanması uygun bulunmuştur" ifadelerine yer verildi.İsveç'in NATO üyelik süreci onayı, ABD Başkanı Joe Biden'ın Kongre'de etkili isimlere bir mektup göndererek Türkiye'ye F-16 savaş uçaklarının satışı için resmi bildirim sürecini başlatma yönündeki niyetini bildirmesinin ardından geldi.Reuters haber ajansının bildirdiğine göre Biden, Senato Dış İlişkiler ve Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler komitelerinin üst düzey Cumhuriyetçi ve Demokrat üyelerine gönderdiği mektupta, Kongre'yi satışı "gecikmeksizin" onaylamaya çağırdı.Mektup hakkında bilgi sahibi dört kaynağa göre Beyaz Saray, çarşamba günü Kongre üyelerine gönderdiği mektupta Türkiye'ye 20 milyar dolarlık F-16 uçağı ve modernizasyon kiti satışının onaylanmasını istedi.