ABD'de her üç kişiden biri İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığını düşünüyor

Uluslararası Adalet Divanı ara kararını açıklayacak





Anket sonuçlarına göre, ABD'li yetişkinlerin yüzde 35'i İsrail'in Gazze'ye yönelik askeri harekatıyla soykırım yaptığına inanırken yüzde 36'sı soykırım yapmadığını söylüyor. Geri kalan yüzde 29'luk kesim ise soykırım olup olmadığı konusunda kararsız.İsrail'in 7 Ekim'den bu yana yürüttüğü operasyonlarda 25 binden fazla Filistinli öldürüldü.Anket sonuçları, Filistinlilere karşı soykırım işlendiğini düşünen Amerikalılar arasında gençlerin ve Demokratların oranını daha yüksek olduğunu gösteriyor.Buna göre, 18-29 yaş arası Amerikalıların yüzde 49'u İsrail'in soykırım yaptığını düşünürken karşıt görüşlülerin oranı yüzde 24.Demokrat-Cumhuriyetçi taraflar arasındaki ayrım da oldukça belirgin. Demokratlar arasında İsrail'in soykırım yaptığını savunanların oranı yüzde 49'ken Cumhuriyetçiler arasında bu oran yüzde 18. Demokratların yüzde 21'i bunun soykırım olmadığını düşünürken Cumhuriyetçilerin yüzde 57'i bu görüşte.Economist/YouGov, 21-23 Ocak tarihleri arasında yürüttüğü anketin sonuçlarını çarşamba günü açıkladı.Anket, Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail'e yönelik açtığı soykırım davasının ilk duruşmalarından sonra geldi.Lahey'de dünyanın yakından takip ettiği davada 11 Ocak'ta iddia makamı Güney Afrika, 12 Ocak'taysa savunma makamı İsrail dinlenmişti.Uluslararası Adalet Divanı'nın cuma günü soykırım davasında ara kararını vermesi bekleniyor.Güney Afrika, Uluslararası Adalet Divanı'ndan ateşkes ya da çatışmaların durdurulması yönünde bir karar verilmesini talep ediyor.Anayasal Haklar Merkezi (CCR) tarafından açılan ve Biden yönetiminin İsrail'in Gazze'de sivilleri öldürmesini engellemek için ABD ve uluslararası hukuk çerçevesindeki görevlerini yerine getirmediğini iddia eden federal davanın ilk duruşması da cuma günü görülecek.