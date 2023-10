Biden: Hamas’a karşılık vermek İsrail’in işi

Beyaz Saray’da kameralar karşısına geçen ABD Başkanı Joe Biden, Gazze yakınlarında çatışmalar devam ederken Hamas'ın "terörizmine" karşılık vermenin İsrail'in "görevi ve hakkı olduğunu" söyledi.



Biden, konuşmasında ABD'nin "İsrail'in yanında yer alacağını" ve ona ihtiyacı olan her türlü yardımı sağlayacağını kaydetti.



Çatışmalarda en az 14 Amerikalının öldüğünü açıklayan Biden, rehin alınan Amerikalılar da olduğunu belirtti.



Öldürülen veya kaybolan ABD vatandaşlarının kimlikleri henüz yetkililer tarafından açıklanmadı.



Beyaz Saray'da yaklaşık 10 dakikalık bir konuşma yapan Biden, Hamas'ın saldırılarının hiçbir haklı gerekçesi olmadığını söyledi.



Biden, Hamas'ın “saf kötülüğün eylemi” olarak tanımladığı saldırısını kınadı ve saldırıları Irak Şam İslam Devleti’nin (IŞİD) "en kötü saldırılarına" benzetti.



"Dünyadaki her ulus gibi İsrail'in de bu hain saldırılara yanıt verme hakkı vardır ve hatta yanıt vermek görevidir" diyen Biden, benzer bir durumda ABD'nin tepkisinin "hızlı, kararlı ve ezici" olacağını da sözlerine ekledi.



Konuşması sırasında yanına ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'ı alan Biden, ABD'nin İsrail ile istihbarat paylaştığını ve "rehineleri kurtarma çabaları konusunda İsrailli mevkidaşlarına danışmanlık vermek ve tavsiyelerde bulunmak" için uzmanlar görevlendirdiğini de söyledi.



Biden, “Başkan olarak, dünya çapında rehin tutulan Amerikalıların güvenliğinden daha büyük bir önceliğim yok" ifadelerini kullandı.



Salı günü düzenlenen ayrı bir basın toplantısında, Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan "20 veya daha fazla" Amerikalının kayıp olduğunu söyledi, ancak ABD'li yetkililer kaçının esir alındığından emin değil.



Sullivan, Gazze'deki rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamaya odaklanan Blinken'ın İsrailli yetkililerle görüşmek üzere "önümüzdeki günlerde" İsrail'e gideceğini de sözlerine ekledi.



Daha sonra Blinken’ın Perşembe günü İsrail’e bir ziyaret düzenlemeyi planladığına dair haberler geldi.



Hafta başında ABD, bir uçak gemisi de dahil olmak üzere deniz kuvvetlerini Doğu Akdeniz'e gönderme planlarını duyurmuştu. Bölgede bulunan ABD Hava Kuvvetleri filoları ek savaş uçaklarıyla destekleniyor.



Ayrıca ABD'li savunma yetkilileri, İsrail Savunma Kuvvetleri'ne (IDF) askeri malzeme ve mühimmat sevkiyatını hızlandırmak için İsrailli mevkidaşlarıyla birlikte çalıştıklarını söyledi. Biden, Kongre'den ABD müttefiklerinin ihtiyaçlarını finanse etmek için "acil harekete geçmesini" isteyeceğini de söyledi.



Biden, "Hiç şüpheniz olmasın ki ABD İsrail'in arkasındadır" dedi. "Yahudi ve demokratik İsrail devletinin her zaman yaptığımız gibi bugün ve yarın kendini savunabilmesini sağlayacağız".



Salı günkü konuşmasında Biden, ABD'nin "gerektiğinde ek varlıkları harekete geçirmeye hazır" olduğunu ve bunun çatışmaya dahil olabilecek bölgedeki diğer grup veya ülkelere bir mesaj olduğunu söyledi.



“Sözleyeceğim tek bir şey var: dahil olmayın” dedi.



Federal Soruşturma Bürosu (FBI), çatışmaların ABD'de tehdit yarattığına dair "özel bir istihbaratının” olmadığını söylese de Biden, ülke çapında polisin "bununla bağlantılı olarak ortaya çıkabilecek herhangi bir iç tehdidi belirlemek ve engellemek için Yahudilere air mekanların etrafındaki güvenliği artırdığını" söyledi.



Biden, "Amerika'da nefrete yer yoktur. Ne Yahudilere, ne Müslümanlara, ne de başkalarına karşı" dedi.