Samanyolu Haber /Dünya / Biden Hawaii’deki yangın bölgesine gidiyor /21 Ağustos 2023 07:42

Biden Hawaii’deki yangın bölgesine gidiyor

Başkan Joe Biden yeni haftanın ilk gününde orman yangınlarının yıkıma neden olduğu Hawaii’nin Lahaina bölgesine gidecek.

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Federal Acil Yönetim Dairesi FEMA’nın direktörü Deanne Criswell Biden’ın Lahaina’ya gittiğinde insanlara küle dönen evlerinin inşasında kontrolün onlarda olacağı garantisi vereceğini belirtti.

Criswell bu açıklamayı CNN televizyonunda katıldığı bir programda yaptı.

Biden’ın kasabada yerel yetkililer, itfaiye görevlileri ve felaketten etkilenenlerle bir araya gelmesi bekleniyor.

Biden’a eşi Jill Biden da eşlik edecek.

FEMA Direktörü Criswell, Biden’ın bölge halkına federal yönetimin onları destekleyeceği garantisi vereceğini ve yeniden inşanın bölge halkının istediği şekilde olacağını ileteceğini aktardı.

8 Ağustos’taki orman yangınlarda 114 kişi hayatını kaybetmişti. Yüzlerce kişi de hala kayıp. Can kayıplarının artmasına kesin gözüyle bakılıyor. Yangınlar nedeniyle 2200 ev ve yapı da kül olmuştu.

Criswell ABC televizyonuna yaptığı açıklamada da Lahaina’da arama çalışmalarının yüzde 78’inin tamamlandığını ve bölge halkına 8 milyon dolardan fazla federal yardımda bulunulduğunu belirtti.

Biden, felaket sonrası 5 gün açıklama yapmadığı gerekçesiyle Cumhuriyetçiler’in eleştirilerine maruz kalmıştı.

Criswell, yangınlar sonrasında Beyaz Saray’la iletişim halinde olduğunu ve Biden’ın durumun ciddiyetini anlamasına bunun yardımcı olduğunu da kaydetti.

Criswell, Biden’ın Maui halkına yardım için her şeyin yapılması konusunda kendisini yönlendirdiğini söyledi.
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