Pasifik'te sular ısınıyor: ABD, Japonya ve Avustralya tatbikat yapacak

Tatbikatın Filipinler’in batısında gelecek hafta Çin’in hak iddia ettiği tartışmalı karasularda yapılması planlanıyor.



5 Ağustos’ta Çin’e ait sahil güvenlik gemilerinin Filipin botlarına tazyikli su sıkmasının ardından bölgede gerilim yine yükseldi.



Güney Çin Denizi’nde Pekin’in hak iddiaları Amerika’yla ilişkilerde önemli bir anlaşmazlık noktası haline gelmiş durumda.



Filipinli yetkililerin verdiği bilgiye göre tatbikata üç uçak gemisi ve helikopter gemisi de katılacak.



Amerika’nın tatibakata bir uçak gemisi göndermesi bekleniyor.



Japonya’nın da en büyük savaş gemilerinden biriyle bir helikopter gemisini tatbikata göndereceği belirtiliyor.



Avustralya da helikopter de taşıyabilen HMAS Caberra’yı tatbikata gönderecek.



Filipinli yetkililer Filipin’in lojistik kısıtlamalar nedeniyle tatbikata katılmayacağını ama gelecekte katılımın olacağını belirtti.



Çin sahil güvenlik gemilerinin Filipinli botlara tazyikli su sıkmasının ardından Amerika, Japonya ve Avustralya Manila için destek açıklamaları yayınlamıştı.



Olay sonrası Washington, Filipinli kamu araçlarına silahlı saldırıda bulunulması durumunda Filipinler’i savunma yükümlülüğü olduğunu açıklamıştı.