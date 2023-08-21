Samanyolu Haber /Spor / İspanya kadınlar dünya şampiyonu oldu /21 Ağustos 2023 07:25

İspanya kadınlar dünya şampiyonu oldu

Avustralya ile Yeni Zelanda'nın ev sahipliği yaptığı 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nı finalde İngiltere'yi 1-0 ile geçen İspanya kazandı.

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Avustralya ile Yeni Zelanda'nın ev sahipliği yaptığı 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nı finalde İngiltere'yi 1-0 ile geçen İspanya kazandı.

Tarihlerinde ilk kez finalde mücadele eden İngiltere ile İspanya, Avustralya'nın Sydney kentindeki Avustralya Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.  

Maçın 29. dakikasında Maria Francisca Caldentey'in pasını gole çeviren Olga Carmona Garcia, takımı İspanya'yı 1-0 öne geçirdi.  

Büyük heyecana sahne olan karşılaşmada İngiltere'nin bir vuruşu direkten döndü.

Çekişmeli geçen maçın ikinci yarısında İspanya Jenifer Hermoso'nın ayağından bir penaltı atışından yararlanamazken, 13 dakikalık uzatmalarda da gol sesi çıkmadı.

Bu sonucun ardından İspanyollar kupaya uzanırken, İngiltere ikincilikle yetindi.

İsveç turnuvayı 3. bitirdi

9. FIFA Kadınlar Dünya Kupası'ndaki 3.'lük maçı, Brisbane kentinde İsveç ile Avustralya arasından oynandı. Rakibini 2-0 yenen İsveç turnuvayı üçüncü tamamladı.

İsveç'in gollerini ilk yarıda penaltıdan Fridolina Rolfo ve ikinci yarıda Kosovare Asllani attı.

Bu sonuçla İsveç, Dünya Kupası'nda dördüncü kez 3. oldu. İsveç, 2003 yılında finalde Almanya ile karşılaşmış ancak kaybetmişti.

Turnuvayı 4. sırada tamamlayan Avustralya ise Dünya Kupası'nda elde ettiği en iyi sonucu aldı.
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