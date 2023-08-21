Nijer cuntası: İktidarı üç yıl içinde sivil yönetime devredeceğiz

AP: Cunta, Fransa'nın olası saldırısından korkuyor

Bir ECOWAS yetkilisi, darbeci askerlerin dış yaptırımların baskısı altında olduklarını dile getirdi.

Nijer'de geçen ay düzenlenen askeri darbenin başındaki isim olan General Abdurrahmane Tchiani, iktidarı üç yıl içinde yeniden sivil yönetime devredeceklerini söyledi.General Tchiani bu açıklamayı, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu'ndan (ECOWAS) gelen heyetle görüştükten kısa süre sonra devlet televizyonunda canlı yayınlanan konuşmasında yaptı.Tchiani konuşmasında iktidarın devriyle ilgili ayrıntı vermedi ancak geçiş sürecine ilişkin yol haritasının 30 gün içinde yapılacak bir "diyalog toplantısında" kararlaştırılacağını söyledi.Cunta lideri, "Karşılaştığımız tüm zorluklara çözüm bulacağımıza ve herkesin çıkarına olacak şekilde krizden çıkış yolunu bulmak için birlikte çalışacağımıza inanıyorum." dedi.ECOWAS, görüşmelerin başarısız olması halinde anayasal düzenin yeniden sağlanması için Nijer'e askeri müdahale tehdidinde bulunmuştu.Cunta lideri ise Nijer'in savaş istemediğini ancak herhangi bir dış müdahaleye karşı kendini savunacağını söyledi.Batı Afrika bölgesel bloğuna mesaj gönderen Tchiani, televizyonda yaptığı hitabında "Eğer bize karşı bir saldırı olursa, bu bazılarının sandığı gibi kolay olmayacaktır." ifadesini kullandı.Ayrıca General Tchiani, ECOWAS tarafından denize kıyısı olmayan ülkeye uygulanan "yasa dışı ve insanlık dışı" yaptırımlara yönelik eleştirilerde bulundu.Yaptırımlar arasında başkent Niamey ve diğer büyük şehirlerdeki elektrik kesintileri ve önemli malların ithalatının engellenmesi bulunuyor.Kamyon şoförlerinin ülkeye malzeme getirmek için haftalarca sınırlarda beklemek zorunda kalması gıda fiyatlarının yükselmesine neden oluyor.General Tchiani, "Yaptırımlar çözüm bulmak amacıyla değil, bizi dize getirmek ve küçük düşürmek için tasarlandı" değerlendirmesinde bulundu.Seçilmiş Devlet Başkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.ECOWAS, askerin yönetime el koyması sonrası toplanmış, cuntaya Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'un serbest bırakılması ve yeniden görevine dönmesi için belirli süre tanımıştı.Cunta bunu kabul etmemiş ECOWAS ise sonucunun askeri müdahale olacağı uyarısında bulunmuştu.Yetkili, cuntanın Fransa'nın olası saldırılarından da korktuğunu ifade etti.Yetkili, Nijer'in derinleşen krizine barışçıl bir çözüm bulmayı amaçlayan ve yaklaşık iki saat süren görüşmeden pek bir sonuç çıkmadığı değerlendirmesinde bulundu.AP'ye konuşan ve adının gizli kalmasını isteyen aynı kaynak, bundan sonra atılacak adımların netlik kazanmadığını da kaydetti.