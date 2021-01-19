Samanyolu Haber /Dünya / Biden’ın yemin töreni öncesi ABD’de kritik gelişme /19 Ocak 2021 20:57

Biden’ın yemin töreni öncesi ABD’de kritik gelişme

ABD’nin seçilmiş Başkanı Joe Biden’ın yarın ki yemin töreninde görevli olan 2 Ulusal Muhafız personeli “aşırı sağ gruplar” ile bağlantıları oldukları gerekçesi ile görevden alındı.

SHABER3.COM

ABD'de seçilmiş Başkanı Joe Biden'ın yemin törenine saatler kala, törende görevli olan 2 Ulusal Muhafız personeli görevden alındı.

ABD ordusu yetkilisi ve üst düzey bir ABD istihbarat yetkilisi Savunma Bakanlığı medya düzenlemeleri nedeniyle isminin açıklanmaması koşuluyla ABD basınına yaptığı açıklamada, 2 Ulusal Muhafız personelinin “aşırı sağ gruplar” ile bağlantıları olduklarının tespit edildiğini belirtti.

Yetkililer, Biden aleyhine bir komplonun ise bulunamadığını ifade etti. Yetkililer, 2 personelin hangi gruplar ile bağlantılı olduklarını ya da hangi birlikte görevli oldukları hakkında bilgi vermedi.

GİZLİ SERVİS AÇIKLAMA YAPMADI

Ulusal Muhafız Bürosu konu hakkında açıklama yapmayarak, konu hakkındaki soruları ABD Gizli Servisine yönlendirdi. Gizli Servis tarafından yapılan açıklamada, operasyonel güvenlik nedeniyle, yemin töreninde görevli olan personelin soruşturma sürecini veya sonucunu paylaşılamayacağı belirtildi. Servis, personellerin törendeki görevlerinden alınıp alınmadığı konusu hakkında yorum yapmayı reddetti.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Biden'ın yemin töreninde görev alacak 25 bin Ulusal Muhafız hakkında güvenlik soruşturması başlatmıştı. FBI'ın soruşturmayı Ulusal Muhafızlar içerisinde tören sırasında sabotaj ve saldırı düzenleyebilecek Trump fanatikleri olabileceği endişesi ile başlattığı öne sürülmüştü.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Biden’ın yemin töreni öncesi ABD’de kritik gelişme Sonraki Haber >>

"Perinçek devlet adamı, Merkel değil ha!"

"Naci Ağbal'a yol gözüktü"

TRT'nin içler acısı hali

TRT'nin içler acısı hali

Ankara'nın göbeğinden kayboldu

Ankara'nın göbeğinden kayboldu

ABD Kongre Binasında inanılmaz görüntüler

ABD Kongre Binasında inanılmaz görüntüler

Çalınan kürsü yerine döndü

Çalınan kürsü yerine döndü

Stromboli Yanardağının patlama anı ortaya çıktı

Stromboli Yanardağının patlama anı ortaya çıktı

İşte gerçek trafik canavarı

İşte gerçek trafik canavarı

Bariyerleri fark etmeyince dağıldı

Bariyerleri fark etmeyince dağıldı

Açlık=RTE!

Açlık=RTE!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:12:10