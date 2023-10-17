Biden İsrail'e gidiyor

Biden'ın ziyaretini ilk olarak ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken açıkladı. Blinken, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ve diğer üst düzey İsrailli yetkililerle 7 saatten fazla süren görüşmelerinin ardından bu açıklamayı yaptı.



Blinken'ın açıklamasından kısa süre sonra da Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü John Kirby, Biden'ın İsrail'den sonra Ürdün'e geçerek, Ürdün Kralı Abdullah, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi ve Filistin Yönetimi Lideri Mahmud Abbas'la biraraya geleceğini duyurdu.