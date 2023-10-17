Samanyolu Haber /Dünya / Biden İsrail'e gidiyor /17 Ekim 2023 07:48

Biden İsrail'e gidiyor

Başkan Joe Biden, İsrail ve Arap ülkeleri liderleriyle görüşmelerde bulunmak üzere yarın önce İsrail, oradan da Ürdün'ü ziyaret edecek. Ziyaret, İsrail-Hamas savaşının daha büyük bir bölgesel çatışmaya dönüşmesi yönündeki endişelerin arttığı bir sırada gerçekleşecek.

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Biden'ın ziyaretini ilk olarak ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken açıkladı. Blinken, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ve diğer üst düzey İsrailli yetkililerle 7 saatten fazla süren görüşmelerinin ardından bu açıklamayı yaptı.

Blinken'ın açıklamasından kısa süre sonra da Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü John Kirby, Biden'ın İsrail'den sonra Ürdün'e geçerek, Ürdün Kralı Abdullah, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi ve Filistin Yönetimi Lideri Mahmud Abbas'la biraraya geleceğini duyurdu.
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