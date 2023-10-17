BMGK, Filistin sorunu için toplanıyor

Mısır’da zirve

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Mısır ziyareti sırasında Kahire'nin gündeme getirdiği Filistin zirvesinin tarihi belli oldu.

AB’nin çevrim içi zirvesi

Avrupa Birliği liderleri yarın Hamas-İsrail savaşının AB’ye olacak etkilerini görüşmek üzere olağanüstü çevrim içi zirvede bir araya gelecek.

BMGK bu akşam toplanıyor

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, bu akşam saat GMT ile 22’de Filistin sorununu görüşmek ve bu konuda sunulan birbirinden oldukça farklı iki tasarıyı oylamak üzere acil toplanacak.

Mısır'ın teklif ettiği Filistin sorununun ele alınacağı bölgesel ve uluslararası zirvenin cumartesi günü yapılacağı açıklandı.Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, bu akşam saat (GMT) 22:00’de Gazze’deki saldırıları görüşmek üzere acil toplanacak.Avrupa Birliği (AB) ise yarın yine konuyu görüşmek üzere olağanüstü bir toplantı düzenleyecek.Petrol zengini Arap ülkelerini bir araya getiren Körfez İşbirliği Konseyi’nin dışişleri bakanları dasalı günü başkent Muskat’ta bir araya gelecek.Körfez haber ajansları Katar ve Kuveyt yönetimlerinin cumartesi günü yapılacak zirve için davet aldığını duyurdu.Hamas ile İsrail arasında 7 Ekim'de başlayan savaş iki taraftan binlerce can alırken, soruna çözüm bulmak amacıyla uluslararası çabalar artıyor.AB Konseyi Başkanı Charles Michel yayımladığı görüntülü mesajda liderlere çevrim içi zirve çağrısı yaptığı belirterek, “Bu çatışmaların, Avrupa Birliği üyelerine yönelik birçok yansıması olacak. Çatışmaların toplumlarımız için büyük güvenlik sonuçları olabilir.” dedi.Michel, İsrail’in uluslararası hukuka uygun olarak meşru savunma hakkı bulunduğunu bildirdi.İsrail’in saldırılarından sonra 1 milyondan fazla Filistinlinin Gazze Şeridi’ndeki evlerini terk ettiği tahmin ediliyor.Diplomatik kaynaklara göre Rusya, BMGK üyelerine "derhal, kalıcı tarafların saygı duyacağı insani ateşkes ilan edilmesi ve kuşatma altındaki Gazze Şeridi'ne engelsiz bir şekilde insani yardımların ulaşması çağrısında bulunan bir taslak dağıttı.BMGK’na başkanlık eden Brezilya ise Hamas'ın terör saldırılarını ağır bir dille kınayan bir taslak sunacak.