İsrail'i ziyaret etmek isteyen Zelenskiy'yi Tel Aviv reddetti





"İsrail-Ukrayna gerilimi"





İsrail, Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaştan bu yana Ukrayna'ya desteğini defalarca dile getirdi; ancak askeri yardım teklif etmekten kaçındı. Bu durum iki ülke arasında diplomatik gerilime neden oldu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Hamas'ın İsrail'deki saldırıları sonrası bu ülkeyi ziyaret etmek istedi; ancak talep, Tel Aviv tarafından geri çevrildi.İsrail basınında çıkan haberlere göre, geçtiğimiz hafta Avrupa ülkelerine giden Zelenskiy, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile birlikte İsrail'e bir dayanışma ziyareti yapmayı planladı.Zelenskiy'ye "bunun için doğru zaman olmadığını " belirten Tel Aviv, 'ancak ilerideki bir tarihte kendisini kabul edebileceklerini" bildirdi.Hamas saldırısının ardından İsrail'e 'güçlü desteğini' açıklayan Zelenskiy, Tel Aviv'in "teröristlerin saldırılarına karşı kendini savunma hakkının tartışılmaz olduğunu" söyledi.Zelenskiy, yaptığı açıklamada, uluslararası destek çağrısında bulunarak "Terör her zaman bir suçtur, sadece bir ülkeye ya da belirli kurbanlara karşı değil, bir bütün olarak insanlığa karşı işlenen bir suçtur" ifadelerini kullanmıştı.Tel Aviv'in Suriye'de yoğun askeri varlığı bulunan Moskova'yı karşısına almaktan çekindiği belirtiliyor.Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla başlattığı saldırı sonrası çıkan savaşta İsrail ve Filistin tarafından en az 4 bin kişi hayatını kaybetti.