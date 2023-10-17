Ehud Barak: Netanyahu, halkın ve ordunun güvenine sahip değil

"Kara harekatına başlamak birkaç ay sürebilir"

France 24'e konuşan Barak, İsrail'in Hamas'ı kesin olarak yenmek istiyorsa Gazze'ye kara harekatı başlatmaktan başka çaresi olmadığının altını çizdi.

İsrail'in eski başbakanlarından Ehud Barak, ülkenin lideri Benjamin Netanyahu'nun halkın ve ordunun güvenine sahip olmadığını söyledi.Barak, 7 Ekim'deki Hamas saldırısını, Tel Aviv'in saldırıyı önleyememesi ve vatandaşlarını korumak için asker göndermekte gecikmesi nedeniyle "İsrail Devleti tarihindeki en büyük başarısızlık" olarak nitelendirdi.Ehud Barak, Başbakan Netanyahu'nun "halkın, katledilenlerin ailelerinin ya da sahadaki komutanların ve askerlerin güvenine sahip olmadığını" ifade etti.İsrail savaş kabinesinde Benny Gantz ve Gadi Eizenkot gibi iki eski üst düzey askeri yetkilinin yer almasının kendisini rahatlattığını belirten Barak, bu isimlerin "karar alma sürecine deneyim ve tutarlılık getireceklerine inandığını" söyledi.1999-2001 yılları arasında başbakanlık yapan Barak, Gazze'ye yapılacak bir kara harekatının haftalar, hatta birkaç ay sürebileceğini belirterek, Gazze'nin kontrolünün kademeli olarak Filistin yönetimine devredilmesini önerdi.ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail'in Gazze'yi işgal etmesinin "büyük bir hata" olacağı yönündeki yorumlarını değerlendiren Barak, strateji söz konusu olduğunda ABD tarafından hiçbir "tavsiye" verilmemesi gerektiğini ifade etti.Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırısında 1,400'den fazla İsrailli hayatını kaybetti. İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği misilleme hava saldırılarında çoğu sivil olmak üzere en az 2,670 Filistinli yaşamını yitirdi.