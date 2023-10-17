Rusya, Ukrayna'dan 'kaçırdığı' çocuklardan dördünü geri gönderdi

20 bin çocuğun kimlik tespiti yapıldı

Ukrayna, Rusya tarafından kaçırıldığını iddia ettiği 20 bin çocuğun kimliğini tespit ettiğini duyurdu.

Rusya, Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından 'kaçırdığı' çocuklardan dördünü geri vermeyi kabul etti.Katar'ın aracılık ettiği bir anlaşma kapsamında atılan adımın Moskova'nın elindeki "binlerce Ukraynalı çocuk için umut olduğu" belirtiliyor.Katarlı bakan Lolwah Al Khater, geri dönüşleri "sadece bir ilk adım" olarak nitelendirdi.Khater, "Süreç boyunca her iki tarafın da gösterdiği kararlılık ve açıklık bizi cesaretlendiriyor. Bunun iki taraf arasında güven inşa etmeyi amaçlayan daha fazla girişime yol açmasını içtenlikle umuyoruz" dedi.Geri gönderilenlerden biri olan yedi yaşındaki çocuk, Ukrayna'daki büyükannesine kavuştu. Diğer üç çocuğun da hafta içinde Ukrayna'ya ulaşması bekleniyor. Çocukların en küçüğü iki yaşında, en büyüğü ise 17 yaşında.Şimdiye kadar sadece 400 civarında Ukraynalı çocuğun geri döndüğü ifade ediliyor.Uluslararası Ceza Mahkemesi, mart ayında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve çocuk haklarından sorumlu komiseri Maria Lvova-Belova'yı, Ukraynalı çocukları hukuksuz bir şekilde sınır dışı etmekle suçladı.Lvova-Belova, Putin'in sözlerini alıntılayarak, "Çocukların aileleriyle yeniden bir araya gelmesine hiçbir zaman karşı olmadık." demişti.Moskova, yüz binlerce Ukraynalı çocuğu tehlikeden korumak için tahliye ettiğini iddia ediyor. Rusya'nın elinde tuttuğu Ukraynalı çocukları 'Rus eğitimine' tabi tuttuğu belirtiliyor.Ukraynalı aileler ise çocuklarını geri alabilmek için Rusya'ya zorlu yolculuklar yapmak zorunda kalıyor.Ukrayna Cumhurbaşkanı'nın çocuk hakları ve rehabilitasyondan sorumlu danışmanı Daria Gerasymchuk, BBC'ye "Çocukları biyolojik ailelerinden ayırmak, Ruslaştırmak, saklamak ve başka bir etnik gruba transfer etmek istiyorlar" ifadesini kullanmıştı.