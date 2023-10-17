MSNBC'nin üç Müslüman sunucusunu ekrandan aldığı iddia edildi

Amerika Birleşik Devletleri merkezli uluslararası haber kanalı MSNBC'nin, Hamas-İsrail savaşının patlak vermesinin ardından üç Müslüman gazetecisini sunucu koltuğundan aldığı iddia edildi.



Amerikan haber sitesi Semafor, kanalın Peacock platformunda geçtiğimiz perşembe gecesi için yayınlanması planlanan The Mehdi Hasan Show'u yayınlamadığını ileri sürdü.



Semafor'a göre ayrıca, MSNBC Ayman Mohyeldin'in bu hafta perşembe ve cuma günleri Joy Reid'in programında yer alması planını da iptal etti. Mısır asıllı Amerikalı gazeteci ve kıdemli NBC News muhabiri Mohyeldin, iki yıl boyunca çatışmayı Gazze'den aktarmıştı.



Semafor iki kaynağa dayandırdığı haberinde, kanalın geçtiğimiz pazar günü programında Filistinli bir yetkiliyi ağırlayan Ali Velshi'nin yerine hafta sonu programına Alicia Menendez'i çıkarmayı planladığını belirtti.



Kanalın sahibi NBCUniversal'dan bir şirket yetkilisinin Hasan ve Mohyeldin'in herhangi bir şekilde yerlerinden ediliği iddiasına şiddetle karşı çıktığı bildirildi.



NBCUniversal İletişimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Stephen Labaton yaptığı açıklamada, "Geçen hafta sonu İsrail'de savunmasız sivillere yönelik barbarca terör saldırılarını ve bunun kışkırttığı trajik savaşı tüm boyutlarıyla ele aldık ve ele almaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



Arap News haber sitesi de iki kaynağının MSNBC'nin üç Müslüman haber sunucunun programını askıya aldığını doğruladığını aktardı.



Kaynaklardan birinin, "Sırada ne olduğuna ilişkin çok fazla belirsizlik var. Ancak ortam 9 Eylül sonrası yaşananlara çok benziyor. ... Maalesef bu artık siyasi görüşlerin ötesine geçti ve belirli bir inancın dayanaklarını hedef alıyor." şeklinde konuştuğu belirtildi.