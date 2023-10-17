Samanyolu Haber /Dünya / MSNBC'nin üç Müslüman sunucusunu ekrandan aldığı iddia edildi /17 Ekim 2023 07:21

MSNBC'nin üç Müslüman sunucusunu ekrandan aldığı iddia edildi

MSNBC haber kanalının, İsrail-Hamas savaşının patlak vermesi sonrası üç Müslüman sunucusunu haber koltuğundan aldığı öne sürüldü.

SHABER3.COM

Amerika Birleşik Devletleri merkezli uluslararası haber kanalı MSNBC'nin, Hamas-İsrail savaşının patlak vermesinin ardından üç Müslüman gazetecisini sunucu koltuğundan aldığı iddia edildi.

Amerikan haber sitesi Semafor, kanalın Peacock platformunda geçtiğimiz perşembe gecesi için yayınlanması planlanan The Mehdi Hasan Show'u yayınlamadığını ileri sürdü.

Semafor'a göre ayrıca, MSNBC Ayman Mohyeldin'in bu hafta perşembe ve cuma günleri Joy Reid'in programında yer alması planını da iptal etti. Mısır asıllı Amerikalı gazeteci ve kıdemli NBC News muhabiri Mohyeldin, iki yıl boyunca çatışmayı Gazze'den aktarmıştı.

Semafor iki kaynağa dayandırdığı haberinde, kanalın geçtiğimiz pazar günü programında Filistinli bir yetkiliyi ağırlayan Ali Velshi'nin yerine hafta sonu programına Alicia Menendez'i çıkarmayı planladığını belirtti.

Kanalın sahibi NBCUniversal'dan bir şirket yetkilisinin Hasan ve Mohyeldin'in herhangi bir şekilde yerlerinden ediliği iddiasına şiddetle karşı çıktığı bildirildi.

NBCUniversal İletişimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Stephen Labaton yaptığı açıklamada, "Geçen hafta sonu İsrail'de savunmasız sivillere yönelik barbarca terör saldırılarını ve bunun kışkırttığı trajik savaşı tüm boyutlarıyla ele aldık ve ele almaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Arap News haber sitesi de iki kaynağının MSNBC'nin üç Müslüman haber sunucunun programını askıya aldığını doğruladığını aktardı.

Kaynaklardan birinin, "Sırada ne olduğuna ilişkin çok fazla belirsizlik var. Ancak ortam 9 Eylül sonrası yaşananlara çok benziyor. ... Maalesef bu artık siyasi görüşlerin ötesine geçti ve belirli bir inancın dayanaklarını hedef alıyor." şeklinde konuştuğu belirtildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber MSNBC'nin üç Müslüman sunucusunu ekrandan aldığı... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
08:02:53