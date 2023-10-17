Hamas rehine sayısını açıkladı

İsrail ile Filistin bölgesindeki çatışmalar 10. gününde devam ederken Hamas'tan rehinelerle ilgili önemli bir açıklama geldi.



Elinde tuttukları esir sayısının “200-250 arasında olduğunu” duyuran Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el Kassam Tugayları, “rehinelere hukuka uygun bir şekilde davranıldığını” öne sürdü.



“ONLARI SERBEST BIRAKACAĞIZ”



Hamas'ın açıklamasında “Başka milletlerden tutsaklar var. Koşullar izin verdiğinde onları serbest bırakacağız” denildi.



22'Sİ ÖLDÜ



İsrail’in Gazze’ye düzenlediği saldırılarda esirlerden 22’sinin hayatını kaybettiğini iddia eden Hamas, saldırılarda hayatını kaybeden en son esirin Tel Avivli sanatçı Guy Olives olduğunu belirtti.



Hamas ayrıca İsrail ile devam eden savaşa “başka ülkelerin katılması konusunda” uyarı yaptı.



ESİR KADIN: BİZİ BURADAN ÇIKARIN



Öte yandan Kassam Tugayları Askeri Medyası tarafından yayımlanan videoda, Kassam unsurlarının, 21 yaşındaki İsrailli bir kadın esiri tedavi ettiği görüldü.



Videoda, sağ kolundan ameliyat edilen kadının, Kassam unsurları tarafından pansuman edilerek bandajlandığı anlar yer aldı.



Kadın esir videoda, cumartesi günü (Kassam Tugaylarına bağlı unsurların Gazze sınırındaki Yahudi yerleşim birimlerine sızdığı gün) Sderot kentinde bir partide olduğunu ve kolundan ağır şekilde yaralandığını söyledi.



Kassam unsurları tarafından Gazze’ye getirildiğini ve 3 saat süren bir operasyon geçirdiğini kaydeden kadın esir, “Beni tedavi ettiler, ilgilendiler, ilaç verdiler. Her şey yolunda” dedi.



Ailesinin yanına dönmek istediğini belirten kadın esir, “Lütfen en kısa zamanda bizi buradan çıkarın” diye konuştu.