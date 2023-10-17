Samanyolu Haber /Spor / Belçika-İsveç maçı, Brüksel’deki silahlı saldırı sonrası yarıda kaldı /17 Ekim 2023 00:36

Belçika-İsveç maçı, Brüksel’deki silahlı saldırı sonrası yarıda kaldı

Brüksel sokaklarında yaşanan trajik olay, futbol sahalarına da sıçradı. İki İsveçli taraftarın hayatını kaybettiği olay sonrası, güvenlik endişeleri futbolun da gündeminde.

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Sözcü'de yer alan habere göre EURO 2024 Elemeleri F Grubu’nda Belçika ve İsveç arasındaki maçtan önce Brüksel’in merkezinde açılan ateş sonucu iki kişi öldürüldü.

Ansa’nın haberine göre; öldürülen iki kişi İsveç forması giyiyordu ve çok sayıda kişi yaralandı. Bunun üzerine maça ara verildi ve İsveçli oyuncular maça devam edilmemesini istedi.

İlk bilgilere göre silahlı saldırı akşam saat 19:15 sularında Sainctelette Meydanı yakınlarında, Neuvième de Ligne Bulvarı ile Sainctelette Bulvarı arasında gerçekleşti.

Le Soir’ın aktardığı görgü tanıkları, turuncu yelek giymiş ve ‘Allahu Ekber’ diye bağırdığı iddia edilen silahlı bir kişinin bir scooter üzerinde kaçtığını gördüklerini ve bu kişinin önce bir binanın lobisine, ardından da bir taksideki iki kişiye ateş ettiğini anlattı. Firarda olan saldırganın stadyuma doğru gittiği iddia edildi.

İKİNCİ YARIYA ÇIKMAK İSTEMEDİLER

İsveç Milli Takımı oyuncuları, ölen kişilerin İsveçli olması nedeniyle maçın ikinci yarısına çıkmama kararı aldı ve mücadele ilk yarıda 1-1’lik skorla askıya alındı. Mücadelenin güvenlik nedeniyle tatil edildiği resmi olarak açıklandı. Ancak güvenlik gerekçesiyle, tribünlerdeki binlerce taraftarın stattan ayrılmasına uzun süre izin verilmedi.

TEHDİT SEVİYESİ EN YÜKSEKTE

Ulusal kriz merkezi sözcüsü Antoine Iseux, saat 21:40 sularında yaptığı açıklamada, Tehdit Analizi Koordinasyon Merkezi’nin (Ocam) Brüksel-Başkent Bölgesi’ni tehdit seviyesini 4’e (en yüksek) yükselttiğini, Belçika’nın geri kalanının ise 4 puanlık ölçekte 3. seviyede olduğunu söyledi.

Federal savcılık soruşturmayı devraldı ve olayın terör nitelikli olduğunu teyit etti.

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