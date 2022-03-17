Biden, Putin ile ilgili soruyu böyle cevapladı

KREMLİN'DEN YANIT GECİKMEDİ





Rusya yönetiminin Ukrayna'ya karşı başlattığı askeri saldırı sürerken, ABD Başkanı Joe Biden konuya ilişkin yeni bir açıklamada bulundu. Kendisine yöneltilen bir soru üzerine Putin'i bir savaş suçlusu olarak gördüğünü belirten Biden, bu ifadeyi kullanan ilk dünya lideri oldu.ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da yaptığı açıklamaların ardından gazetecilerin sorularını yanıtlarken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i "savaş suçlusu" olarak nitelendirdi.Biden'a bir gazeteci tarafından yöneltilen "Gördüklerinizden sonra Putin'e savaş suçlusu demeye hazır mısınız?" sorusuna Biden, "Bence o bir savaş suçlusu" şeklinde cevap verdi.Biden bugün yaptığı bir konuşmada Rusya'nın saldırılarının sivilleri hedef aldığını ve Ukrayna'daki apartman binalarını, doğumhaneleri ve hastaneleri de hedef aldığını belirtmişti.Biden, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının başlamasından bu yana Putin'i "savaş suçlusu" olarak nitelendiren ilk devlet lideri oldu.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da, Biden’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i “savaş suçlusu” olarak nitelemesine tepki gösterdi.Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, dünya çapında ABD’nin bombalarıyla yüz binlerce insanın öldüğünü belirterek, “Bombaları dünya çapında yüz binlerce insanı öldüren devlet başkanının bu tür söylemlerini kabul edilemez ve affedilemez buluyoruz” ifadelerini kullandı.