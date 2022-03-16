Samanyolu Haber /Teknoloji / Rusya'dan Instagrama alternatif yeni uygulama /16 Mart 2022 23:58

Rusya'dan Instagrama alternatif yeni uygulama

Rusya'da erişim engeli olan Instagram yerine Rossgram adıyla benzer bir uygulamanın 28 Mart tarihi itibarıyla kullanıma sunulmaya hazırlanıldığı belirtildi.

SHABER3.COM

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Instagram’a erişimin 14 Mart’ta engellenmesinin ardından Rus teknoloji girişimcileri, ülkede kullanılmak üzere yerli bir fotoğraf paylaşım uygulamasını piyasaya sürmek için kolları sıvadı.

Projenin resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Rossgram olarak bilinen yeni uygulama, 28 Mart’ta faaliyete girecek. Bu uygulamanın bağış toplama işlevi ve belirli içeriklere ödeme yapılarak erişim sağlanması gibi özellikleri olacak.
Uygulama Android ve iOS sistemleri ile kullanılabilecek.

Rossgram hesabına, Instagram hesabındaki veriler de aktarılabilecek. Uygulama ilk önce, önde gelen bloggerlar, sponsorlar ve yatırımcıların erişimine açık olacak. Sıradan kullanıcılarsa uygulamaya nisan ayında ulaşabilecek.

Rossram’ın İnternet Pazarlama Müdürü Aleksandr Zobov, Vkontakte hesabında yaptığı açıklamada, “Partnerim Kirill Filimonov ve developer ekibimiz böyle bir gidişata zaten hazırdı ve yurttaşlarımızın sevdiği popüler sosyal ağın Rus muadilini yapma fırsatını kaçırmamaya karar verdi” ifadelerini kullandı.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Rusya'dan Instagrama alternatif yeni uygulama Sonraki Haber >>

AKP-MHP'nin az oyla çok koltuk planı

AKP-MHP'nin az oyla çok koltuk planı

Rus televizyonunun canlı yayınında savaş karşıtı protesto

Rus televizyonunun canlı yayınında savaş karşıtı protesto

Rus aktivistler, Putin'in kızının villasını işgal etti

Rus aktivistler, Putin'in kızının villasını işgal etti

Kiev'de füzenin düşme anı kamerada

Kiev'de füzenin düşme anı kamerada

Sağlık Çalışanları eylemde

Sağlık Çalışanları eylemde

Ünlü Rus ressamın oğlu kendini McDonald's'a kelepçeledi

Ünlü Rus ressamın oğlu kendini McDonald's'a kelepçeledi

Ben yoruldum hayat

Ben yoruldum hayat

Ayhan Çarkın itiraf etti

Ayhan Çarkın itiraf etti

Halk yine ayçiçek yağı sırasında

Halk yine ayçiçek yağı sırasında

Erdoğan’ın Saray’daki doktorları kaç para maaş alıyor

Erdoğan’ın Saray’daki doktorları kaç para maaş alıyor
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:02:48