Papa ve Rus Ortodoks Patriği Ukrayna’yı görüştü

VOA'nıngöre, Rus Ortodoks Patrikliği’nden yapılan açıklamaya göre, Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill ve Papa Francis bugün video konferans yoluyla gerçekleştirdikleri görüşmede, Ukrayna’daki savaş hakkında fikir alışverişinde bulundu.Moskova Patrikhanesi yaptığı açıklamada, ikilinin "devam eden krizin insani boyutları" ve barış görüşmelerini sürdürmenin önemi hakkında konuştuğunu söyledi.Rus tarafı ayrıca, ikilinin "Rus Ortodoks ve Roma Katolik kiliselerinin savaşın yaratacağı sonuçlara ilişkin ne gibi adımlar atabileceğini" ele aldıklarını belirtti.Vatikan da, Papa'nın Kirill'e "Savaşın bedelini ödeyenler halk, Rus askerleri ve bombalanan ve ölen insanlardır" dediğini bildirdi.Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'in yakın bir müttefiki olan 75 yaşındaki Kirill, yakın geçmişte Moskova'nın Ukrayna'daki eylemlerini savunan açıklamalar yaptı.Kirill savaşı, özellikle eşcinselliğin kabulü konusunda, çökmekte olduğunu düşündüğü Batı'ya karşı bir siper olarak görüyor.Papa Francis, bugün erken saatlerde yaptığı genel kabulde, insanlıktan geriye kalanların her şeye "ertesi gün" yeniden başlamak zorunda kalacağı bir nükleer savaş tehlikesi konusunda uyarısında bulundu.Francis ayrıca, Tanrı'dan Ukrayna'daki saldırganları durdurmasını dilediğini söyledi.Her iki tarafın açıklamasında da görüşmeye Rus Ortodoks Kilisesi'nin dışişleri ofisinden Metropolitan Başpiskopos Hilaron ve Vatikan Hristiyan Birliği Konseyi Başkanı Kardinal Kurt Koch'un da katıldığı belirtildi.Bu akşam, Vatikan'ın iki numaralı ismi olan Dışişleri Bakanı Kardinal Pietro Parolin, Ukrayna ve Rusya'nın Vatikan büyükelçilerinin katıldığı Aziz Petrus Bazilikası'nda Ukrayna'da barış için ayin düzenledi.